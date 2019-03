Du drame autochtone au suspense policier

L’existence des pensionnats autochtones a longtemps été occultée. Maintenant qu’ils ont trouvé leur place dans l’histoire, ils arrivent dans la littérature. Et dans Billydéki, la soif de justice est grande.

Pour son premier roman, Sonia Perron prend de front la tragédie des pensionnats. Réalisatrice et documentariste, elle a été marquée par une rencontre avec un homme qui a vécu cette époque « et qui voulait que je raconte son histoire », dit-elle.

Ça donne un récit fascinant, à quatre voix.

On se promène entre la décennie 1940, alors que les conditions du drame se mettent en place, et l’année 1970, où une enquête policière est lancée sur ce qui s’est passé 25 ans plus tôt.

L’histoire nous est d’abord racontée par Billydéki, jeune autochtone dont le prénom vient du film Billy The Kid vu par sa mère. À cinq ans, il a été envoyé dans un pensionnat du nord de l’Ontario. Il y est rebaptisé Jean Lacombe, début du processus d’acculturation au cœur de la mission des pensionnats.

Billydéki est grand, intelligent, et a pour meilleur ami Le Petit — un garçon vif qui sait se cacher pour échapper au courroux du directeur. Il finira par en connaître les pervers penchants, ce qui conduira à la disparition des deux amis par un soir de juin 1945.

Thomas Larin raconte aussi. À l’époque, il est un jeune frère plein d’idéalisme, soucieux d’aider les enfants. D’ailleurs, ceux-ci l’appellent « Celui qui est bon ». Mais il est bien naïf face au directeur au surnom évocateur, « Celui par qui le mal arrive ».

Cet homme, le père Aldéric Hébert, raconte aussi sa version de l’histoire, qu’il contrôle si bien — jusqu’à ce qu’un inspecteur s’en mêle. Celui-là s’appelle Robert Vaughn, premier noir embauché au poste de police d’une petite ville du Québec. Lui aussi raconte.

Lanceur d’alerte

C’est lui qui reçoit la plainte de Thomas en 1970. Traumatisé d’avoir fermé les yeux en 1945, ayant défroqué depuis, il ne peut plus se taire quand il apprend que le père Hébert travaille toujours auprès de jeunes garçons.

Mais pour arriver à cerner un tel homme, respecté, il faut monter une preuve, retrouver des témoignages d’une époque où beaucoup d’enfants sont morts et où les autres se sont réfugiés dans le silence.

Le défi policier est grand et Sonia Perron sait le raconter, tout en décrivant avec sensibilité l’impact bouleversant qu’ont eu les pensionnats sur les individus et les communautés.

Elle dessine aussi avec précision l’année 1970 — du film Deux femmes en or en passant par le mariage télévisé de la chanteuse Chantal Pary à Jeunesse d’aujourd’hui, jusqu’aux routes de Californie !

Le policier noir est toutefois un anachronisme, le premier au Québec ayant été embauché en 1974, à Montréal. Mais ça donne à Vaughn l’audace du pionnier pour s’en prendre à un intouchable, comme l’étaient les religieux en 1970 (et longtemps après). Il faut bien que les bons gagnent de temps en temps !