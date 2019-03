Du nouveau au Tour de l’île

Jacques Bouffard, notaire à la retraite et directeur général du Tour de l’île d’Orléans, m’annonce que son événement sera bonifié en 2019. Le nouveau Défi Challenges île d’Orléans s’échelonnera sur trois jours (21, 22 et 23 juin) et regroupera trois épreuves : duathlon, course à pied et vélo de route.

Une randonnée au clair de lune lancera le Défi le vendredi soir (de 21 h à 22 h 30) au camp St-François, 383 rue Lemelin, St-François, alors le samedi sera consacré à la course et au duathlon supervisés par l’équipe de GRANFONDO ÉCO, spécialiste dans l’organisation de ce type d’événement. Les deux soirées se termineront par un feu de joie, goûter et musique. Le dimanche, les cyclistes pourront choisir l’un des différents parcours sécurisés alors que les plus rapides auront l’occasion de s’échapper et de rouler par groupe de 15 cyclistes, mais accompagnés d’encadreurs professionnels. Au cours des 13 dernières années, le Tour de l’île d’Orléans a remis plus de 100 000 $ aux jeunes de l’île. Renseignements : challengesileorleans.com

Commissaire à la danse

Photo courtoisie

Le Domaine Forget de Charlevoix m’annonce la nomination d’Anne Plamondon (photo) au poste de commissaire déléguée à la danse pour les deux prochaines saisons (2019-2020). Elle aura pour mandat d’orienter la vision artistique du volet danse dans le respect de la mission de l’institution. Désormais directrice de sa propre compagnie de création, interprète auprès de certains des plus grands chorégraphes à la fois classiques et contemporains, enseignante reconnue de la méthode RUBBERBAND qu’elle a contribué à formaliser, Anne Plamondon est une figure incontournable de la danse au Québec.

Sous la protection du Saint-Frère André

Photo courtoisie

Les 33 municipalités de Charlevoix sont désormais sous la protection du Saint-Frère André. L’initiative émane d’André Larouche de La Malbaie, bénévole depuis 60 ans auprès des malades. L’homme de 81 ans avait promis à sa mère, sur son lit de mort, de faire connaître celui qui l’avait guéri des fièvres typhoïdes étant jeune. Les statues trônent dans les églises, CHSLD ou hôpitaux des différentes communautés qui en ont défrayé les coûts. André Larouche (à droite) pose en compagnie du curé de La Malbaie, l’abbé Joël Dépré lors de l’installation de l’une des 33 statues du fondateur de l’oratoire Saint-Joseph à Montréal.

Nouvelle entente de 3 ans

Photo courtoisie

La Chambre de commerce de Lévis (CCL) vient de signer une entente de 3 ans avec Desjardins, partenaire important de l’organisme. Ce partenariat d’une valeur dépassant 180 000 $ permettra à la Chambre de poursuivre sa mission de regrouper et de mobiliser les entreprises lors d’activités porteuses, d’offrir une gamme étendue de services à ses membres et à poursuivre son implication dans les divers dossiers à caractère économique à Lévis et dans la région. De plus, il confirme l’association de Desjardins au concours Les Pléiades – Prix d’excellence et sa série de dîners-conférences. Sur la photo, Louis Fournier, directeur général du Centre Desjardins Entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse et Martin Pellerin, président du conseil d’administration de la CCL, ainsi que vice-président associé de ÉQIP Solutions Génie.

Anniversaires

Photo courtoisie

Luc Guillot (photo), associé du cabinet de comptables professionnels agréés Mallette S.E.N.C.R.L... Martin Lapointe, propriétaire de Le Spécialiste des haies, 49 ans... Mireille Migneault, propriétaire d’Esthétique Coup d’Éclat... Ben Roethlisberger, joueur de football américain (Steelers), 37 ans... Chris Martin, leader du groupe Coldplay, 42 ans... Daniel Craig, acteur britannique (James Bond, l’agent 007), 51 ans... Jon Bon Jovi, chanteur soliste de Bon Jovi, 57 ans... Luc Plamondon, auteur originaire de Saint-Raymond, dans Portneuf, 77 ans... Mikhaïl Gorbatchev, président URSS (1990-1991), 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 mars 2018. Marlene Mary Geoffrion (photo), 84 ans, la veuve de Bernard « Boum Boum » Geoffrion... 2017. Yves Beccaria, 87 ans, éditeur et homme de presse français... 2016. Le père Benoît Lacroix, 100 ans, théologien québécois et personnalité publique et auteur prolifique... 2014. Gail Gilmore, 76 ans, actrice canadienne... 2012. Gérard Rinaldi, 69 ans, acteur et chanteur français... 2010. Otis Paul Drayton, 70 ans, ancien athlète olympique américain... 2009. Michael Baker, 52 ans, homme politique canadien... 2008. Jeff Healy, 41 ans, chanteur et guitariste canadien (Jeff Healy Band)... 2007. Daniel Tessier, 42 ans, policier de Laval... 2007. Bertrand Gagnon, 80 ans, comédien québécois... 2004. Marge Schott, 75 ans, la controversée propriétaire des Reds de Cincinnati... 1991. Serge Gainsbourg, 62 ans, auteur-compositeur et interprète français.