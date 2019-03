D’un festival à un autre

Si on trouve bien souvent qu’il y a trop de festivals à Montréal, surtout l’été, vous n’avez encore rien vu si vous venez passer quelques semaines à La Havane pour fuir l’hiver, chercher la chaleur et aussi pour vous divertir.

Après le Festival international du livre, nous voici plongés en plein Festival de la salsa, où il faut faire la file pendant au moins une heure pour pouvoir pénétrer sur le site, où se produisent de nombreux orchestres, dans un décor bucolique, le long de la rivière Almendares.

Pendant cinq jours, à partir du 21 février dernier, fut célébré le 21e Festival du cigare Habano, avec la présentation des meilleurs cigares cubains, dont une création unique qui porte justement le nom du 500e anniversaire de la ville de San Cristobal, devenue La Havane. On a mis en vente également pour les collectionneurs cinq cents « humedor » pour conserver les cigares, construits dans un bois précieux et conçus tout spécialement pour célébrer le 500e anniversaire de la ville. Rappelons que tous les cigares cubains (Cohiba, Romeo y Julieta, Monte Cristo, Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann, etc.) sont fabriqués à la main.

Du 4 au 11 mars aura lieu la 5e Semaine de musique sacrée. Les concerts se donneront à 19 h dans la basilique Saint-François d’Assise de la Vieille Havane, construite entre 1574 et 1591 et dont la sonorité est exceptionnelle.

Concours de tambour

Au même moment, du 4 au 10 mars, se déroulera la XVIIIe édition du Concours et Festival international du tambour, avec la participation d’artistes renommés, comme Diego el Cigala, le trio Ketama et la jeune prodige espagnole du flamenco, Falete, âgée de 41 ans, dont on dit qu’elle renouvelle totalement le flamenco. Ole !

L’événement majeur aura lieu en avril prochain avec la Biennale des arts de La Havane, qui devait avoir lieu en 2018, mais qui a été reportée en 2019, en raison du passage dévastateur du cyclone Irma.

La Biennale des arts est toujours une occasion pour découvrir de nouvelles performances d’artistes cubains et étrangers provenant majoritairement du Tiers Monde. Deux cents créateurs provenant d’une vingtaine de pays participeront à cette fête des arts sur le thème « La construction du possible ». Pendant un mois, La Havane se transformera en une vaste galerie d’art.