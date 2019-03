Fermeture de trois garderies à Lévis: dénouement heureux pour les parents de 80 enfants

C’est finalement le 8 mars et sous l’aile d’un CPE déjà établi que l’une des garderies fermées vendredi à Lévis pourra reprendre ses activités, un dénouement inespéré pour les parents de 80 enfants.

Le centre de la petite enfance (CPE) Montessori de Saint-Jean-Chrysostome s’est manifesté pour reprendre les opérations au milieu de garde de La Boîte à Calins à Charny, l’une des trois garderies fermées de façon inopinée la semaine dernière.

Il se trouve que ce CPE détenait un permis de 80 places inactives qui devait servir à l’ouverture dans la prochaine année d’une nouvelle succursale à Lévis, un projet qu’il avait dans ses cartons depuis plus de quatre ans.

C’est donc un dénouement gagnant tant pour l’organisme à but non lucratif que pour le comité de relance de la garderie fermée, un noyau de cinq parents qui avait l’intention d’ouvrir l’établissement «coûte que coûte», et ce dès lundi, quitte à le faire dans une certaine illégalité puisque le groupe ne détenait pas le permis nécessaire.

Libérés

«On n’aura pas besoin de le faire. La plus belle chose est arrivée. Montessori va prendre la relève, ce qui est fantastique pour nous autres. Ça nous libère, aujourd’hui. On n’a pas beaucoup dormi cette semaine», a lancé Pierre Collet, papa d’une fillette de quatre ans qui s’est retrouvé le bec à l’eau.

Les parents verront incidemment leurs frais diminuer, puisque la garderie qui était privée sera maintenant un CPE subventionné.

Si tout va bien, l’établissement ouvrira ses portes vendredi prochain. «On va s’organiser pour que ce soit sécuritaire pour les enfants, pour qu’il y ait de la nourriture à manger, pour qu’il y ait des éducatrices qualifiées qui soient sur place», a indiqué Sylvain Dufour, du conseil d’administration du CPE Montessori.

Photo Didier Debusschere

Demi-victoire

Ce n’est malgré tout qu’une demi-victoire pour les parents concernés par les trois fermetures cette semaine, qui touchait en tout 161 enfants. Seule la moitié des places sont sauvées. Les deux autres garderies de Saint-Romuald et de Saint-Jean-Chrysostome ne rouvriront vraisemblablement pas.

Les anciens propriétaires avaient évoqué la difficulté à recruter des éducatrices pour expliquer leur décision de mettre la clé sous la porte.

«C’est sûr qu’il y a quand même un petit souci de ne pas avoir été capable de sauver tous ces enfants-là, mais je demeure quand même très satisfaite du résultat», a commenté Marie-Josée Boudreau, l’une des instigatrices du mouvement de sauvegarde.

La maman pourra tourner la page sur l’angoisse des derniers jours. «C’était carrément une gestion de crise, pareille comme s’il y avait eu un débordement de rivière ou quelque chose du temps. Dans ce temps là, on met un peu nos vies de côté», a-t-elle illustré.