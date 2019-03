Fini les partys à l’étranger

Fini les grands crus en voyage : le président de l’Assemblée et les députés seront dorénavant limités dans leurs dépenses quotidiennes lors des missions parlementaires à l’international, a appris Le Journal.

« On a établi un règlement qui fait qu’on fonctionne dorénavant par indemnité quotidienne, et ce, pour tout le monde, y compris le président. Si quelqu’un décide d’aller au-delà de son per diem (indemnité quotidienne), il assumera », lance François Paradis en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Le président de l’Assemblée nationale avait promis davantage de transparence à son arrivée en poste.

Il livre aujourd’hui une première réforme, une modification de « A à Z » de l’encadrement des missions interparlementaires. Ces voyages de députés payés par l’Assemblée suscitaient la controverse.

Manque de transparence

Le Journal avait révélé un manque de transparence et des abus.

Par exemple, lors d’une mission à Berne en Suisse en 2015, un chalet dans les montagnes a été loué. On y offrait l’alcool à volonté et un souper traditionnel helvète.

L’ancien président Jacques Chagnon avait lui-même admis qu’il payait parfois la traite aux élus avec les fonds publics grâce à son budget discrétionnaire.

Ce ne sera maintenant plus possible puisque le président sera traité comme tous les autres élus.

La question était devenue politique. Un président caquiste ferait un ménage dans les dépenses de mission des parlementaires, promettait François Legault en campagne électorale.

Le règlement a été modifié jeudi lors d’une rencontre du Bureau de l’Assemblée nationale et tous les partis ont mis la main à la pâte, affirme M. Paradis.

Dorénavant, l’Assemblée publiera un rapport pour chacune des missions, peu de temps après leur conclusion. Ce rapport ventilera les dépenses pour chacun des élus, qui devront expliquer la nature de leur participation.

« Si tu vas quelque part, va falloir que tu rendes compte pourquoi tu y as été », lance François Paradis.

Il veut également que ces missions soient plus utiles et non pas de simples récompenses. Il souhaite par exemple qu’un élu avec des « connaissances sur un sujet particulier » soit privilégié pour participer à une mission qui a un thème précis, comme l’environnement.

Des missions plus utiles

Le président souhaite que ces missions « servent nos travaux, ici ».

Une mission parlementaire pourrait ainsi servir à collecter de l’information utilisée en commission parlementaire pour un dossier chaud.

Un tout nouveau comité consultatif va maintenant créer un « calendrier des missions pour la législature », en fonction de grands thèmes sur lesquels les élus souhaitent intervenir.

Cette « volonté de transparence » ne s’arrêtera pas là. L’Assemblée nationale montrera aussi patte blanche lorsqu’elle recevra des dignitaires étrangers.

« Quand je reçois des gens chez moi aux Fêtes, je les reçois bien et je fais un effort. C’est la même chose qu’on va faire. Mais dites-vous qu’il va y avoir raisonnabilité et transparence », affirme-t-il.

Indemnité quotidienne

Canada 100 $

États-Unis 145 $

Amérique du Sud 125 $

Europe 145 $

CE QU’IL EN PENSE

Émission de télévision

Avant d’être politicien, François Paradis est un homme de télévision. Il continue d’ailleurs de regarder directement la caméra lorsqu’il préside la période de questions en pensant aux téléspectateurs. Il ne cache pas son ambition d’avoir une émission de télévision diffusée sur le canal de l’Assemblée. Il a plusieurs idées de concepts. Il souhaiterait mettre en valeur le rôle d’employés de soutien du parlement, comme le secrétaire général. Il pourrait également éclairer « les coulisses de l’Assemblée » en présentant des lieux ou des objets inusités, comme la masse de l’Assemblée, ou l’arrière du trône du président. Il songe même à un concept « la politique vue par », où il pourrait interviewer des enfants de députés ou des gardes du corps de ministres.

Un « brunch familial » au Parlementaire

Après l’inauguration du tout nouveau pavillon d’accueil en mai, l’Assemblée nationale s’attellera à la remise à neuf du restaurant Le Parlementaire, qui est carrément « en fin de vie » reconnaît François Paradis.

Le nouvel établissement de restauration sera accessible sept jours sur sept et servira des « brunchs » qui plairont à toute la famille, assure François Paradis. Le Parlementaire aura également un permis de bar et un coin bistro.

« On souhaite que ça devienne un lieu de rencontre, où on peut boire un verre ou un bon café », a-t-il dit. Il estime que cette formule pourrait permettre au restaurant de devenir rentable.

Un hémicycle au Salon bleu ?

Les rénovations du Salon bleu de l’Assemblée nationale pourraient complètement modifier la disposition des bureaux des députés, soutient François Paradis, qui n’écarte pas un demi-cercle à la française.

« Présentement, on a une disposition de style britannique, où les députés se font face. Mais ça pourrait être un hémicycle. Tout est sur la table », lance le président Paradis.

L’agencement actuel du salon, qui place les élus face à face, rend difficile la cohabitation de quatre formations politiques. Dans une disposition en demi-cercle, tous les députés font face au président de l’Assemblée. Les sièges pourraient également être en étage pour assurer une meilleure visibilité, note-t-il.