Gilbert Lachance heureux de jouer

On n’a pas beaucoup vu Gilbert Lachance à la télé depuis son rôle de Marc-André dans Chambres en ville. Le comédien, qui vient de faire un retour dans la quotidienne District 31, a envie de jouer à nouveau.

« J’essayais, depuis quelques années, de revenir à l’écran. C’était une volonté de ma part. J’étais ouvert aux propositions, mais mes démarches ont été infructueuses. Ça ne fonctionnait pas du tout. Ce fut très ardu. Ce fut très difficile de convaincre les gens de m’inviter à des auditions », a-t-il indiqué lors d’un entretien.

Le comédien est content d’avoir enfin la chance de se faire valoir à nouveau.

Superbe série

« C’est une première occasion, pour moi, depuis des années. J’ai obtenu une chance incroyable avec ce rôle. C’est une superbe série et je suis heureux de voir qu’on a eu une petite place pour moi », a-t-il ajouté.

Dans District 31, Gilbert Lachance incarne André Joyal, un sergent-détective à la retraite.

« C’est un personnage très énigmatique, suffisant et qui est au-dessus de ses affaires. Il connaît la musique, prend tout le monde de haut et il ne se laisse pas impressionner. C’est l’fun d’aller ailleurs. Ça change de Marc-André », a-t-il mentionné.

Il s’agit, pour l’instant, d’une petite présence de quelques épisodes, mais il n’est pas impossible, si l’auteur Luc Dionne le décide, qu’André Joyal revienne, à un moment donné, autour du poste 31.

Doublage

Gilbert Lachance s’est spécialisé dans le doublage après l’aventure Chambres en ville. Il fait les voix de Matt Damon, Johnny Depp, Tom Cruise et quelques personnages des Simpsons, dont Krusty le clown. Il fait aussi de la direction dans le doublage. Il choisit et dirige les comédiens.

Il précise n’avoir jamais manqué de boulot. Il croit avoir été stigmatisé par le personnage du « sportif » dans le téléroman Chambres en ville.

« On a été quelques comédiens à avoir vécu la même chose à la fin de la série. Je ne me suis peut-être pas assez vendu comme il faut », laisse-t-il tomber sans aucune amertume.

Sa participation aux pièces Edgar et ses fantômes 2 au Québec et Patrick et ses fantômes au Casino de Paris, où il a personnifié les compositeurs George Gershwin et Erik Satie, en raison de ses talents de musiciens, a ressuscité ce désir d’être comédien à nouveau.

« Il y a comme une espèce de drôle de préjugé voulant que les gens qui font du doublage ne soient pas des comédiens. Ce n’est pas parce que tu fais du doublage que tu n’es pas bon. Il ne faut pas faire cette équation. Il y a d’excellents doubleurs », a-t-il fait remarquer.

Cette avenue a permis au comédien de bien gagner sa vie.

« C’est une belle école de jeu. On peut jouer toutes sortes de personnages, sans compter les dessins animés et les émissions pour enfants. Nous ne sommes pas limités à notre physique et à un certain type de rôles », explique-t-il.

Le comédien adore le côté « sportif » du doublage.

« On entre en studio et il faut comprendre la situation rapidement, se mettre dans la peau du personnage et exécuter. On peut, dans une même journée, jouer une fleur, un bandit, Krusty le clown et le papa de Caillou. C’est vraiment très exaltant », affirme-t-il.

La musique

Le Gilbert Lachance pianiste a des chansons qui dorment en ce moment dans ses tiroirs.

On peut entendre, sur les portails iTunes et Spotify, Peace of Humanity, une chanson pop de type Motown qu’il a composée.

Le comédien, à l’époque, avait choisi une carrière de comédien, parce qu’il avait peur de jouer de la musique devant des gens. Il a étudié le piano au conservatoire.

Une angoisse qu’il a affrontée à l’âge de 50 ans avec Edgar et ses Fantômes et la version parisienne du premier volet.

« Je vois Alexandra Stréliski et autres pianistes sortir des albums. Il y a une mouvance vers ce genre de musique et c’est un style qui m’intéresse. Il y a comme une porte qui est ouverte pour explorer cette avenue et j’ai envie de tâter le terrain de ce côté », a-t-il conclu.

► District 31 est diffusé du lundi au jeudi, à 19 h, sur ICI Radio-Canada.