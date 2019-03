La rougeole inquiète la santé publique

Santé Canada rappelle à la population de se faire vacciner contre la rougeole, alors qu’on enregistre une recrudescence de cette infection virale, que l’on croyait pourtant presque éteinte, à travers le monde.

Seulement depuis le début de 2019, huit cas ont été recensés à travers le pays, dont deux dans la grande région de Montréal. Les six autres ont été rapportés en Colombie-Britannique.

La plupart des cas signalés ont été infectés à la suite d’un voyage en Asie du Sud-Est ou en Europe de l’Est, où le nombre des personnes infectées a explosé l’année dernière.

«La rougeole est très contagieuse et pas bénigne. Dans le meilleur des cas, c’est une mauvaise fièvre et une éruption cutanée de la tête aux pieds et dans le pire, les complications peuvent être graves, voire permanentes. Allez, faites-vous vacciner!» a écrit sur Twitter l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tham.

Maladie dangereuse

Souvent confondue avec la varicelle, la rougeole, qui touche surtout les moins de cinq ans et les femmes enceintes, est beaucoup plus grave. Les premiers symptômes sont similaires à ceux d’une grippe, avant que des plaques rouges envahissent le corps. La plupart du temps, la maladie part d’elle-même, mais peut parfois se transformer en méningite ou en pneumonie.

Heureusement, au Québec, plus de 95 % des nouveau-nés reçoivent la première dose du vaccin, qui les protège en bonne partie de la rougeole.

Les parents doivent cependant retourner faire vacciner leur bébé six mois plus tard pour qu’il soit complètement immunisé. Seulement 85 % des enfants ont reçu la seconde dose.

«C’est bien, mais ce n’est pas assez. C’est tellement contagieux qu’il faudrait que ce soit 95 % des enfants qui aient la deuxième dose», a souligné la Dre Renée Paré de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

Progression dans le monde

Inquiète de la situation à l’échelle mondiale, la Dre Paré a tenu à rappeler aux voyageurs de tenir leur carnet de vaccins à jour.

En 2017, 110 000 personnes sont mortes de la rougeole dans le monde, ce qui en fait la maladie évitable par la vaccination la plus mortelle auprès des enfants, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Dans plusieurs pays pourtant développés, dont la France, la rougeole se propage de manière inquiétante, un phénomène que l’Unicef attribue à la popularité des campagnes anti-vaccin.

«Il y beaucoup de désinformation sur internet. Les gens ont oublié qu’avant les enfants mourraient à cause de maladies, comme la rougeole. L’arrivée du vaccin a été très importante», a défendu avec conviction la Dre Paré.