La routine santé de Joanie Gonthier

Routine

Comment gardes-tu la forme ? Photo courtoisie

Depuis qu’elle a quitté son boulot de commentatrice météo à Salut Bonjour en octobre dernier, Joanie Gonthier a adopté un rythme de vie sain, pratiquement réglé au quart de tour. « Je voulais me refaire une santé, prendre du temps pour moi, c’était prévu comme ça », affirme l’animatrice de 30 ans.

Ainsi, elle se couche tôt, mange et dors mieux, et s’entraîne six fois par semaine avec son copain.

Adepte du « bodybuilding », Joanie affirme même n’avoir jamais été aussi en forme de sa vie. « Je ne pensais jamais être cette fille-là ! On se lève le matin, on prend notre shake de protéines, notre café et on part. On aime ça », dit-elle.

Comment restes-tu motivée à l’entraînement ?

Pour Joanie, la clé est de s’entraîner à deux. « Je suis ultra motivée et c’est sûr qu’avoir mon chum là-dedans, ça aide. Quand on se lève, il fait froid, il fait noir, mais on met de la musique dans la voiture et on se motive. J’ai beaucoup de motivation ! » lance-t-elle. Photo courtoisie

Leur routine bien établie leur permet d’être au sommet de leur forme physique, affirme-t-elle. « On a hâte, c’est notre activité, on ne fait pas de sports d’hiver, donc on s’entraîne en musculation », poursuit-elle.

As-tu des objectifs d’entraînement ?

Après avoir quitté l’horaire rigoureux de Salut Bonjour, qui peut parfois mener à une prise de poids en raison du manque d’énergie et de sommeil, Joanie affirme qu’elle voulait « revenir à son poids naturel ».

Puis, sa routine d’entraînement l’a amenée à vouloir « définir » son corps. « Pourquoi je ne pourrais pas avoir les beaux biceps féminins, les abdos et les fesses de ces filles “Instafit” que je suis sur Instagram ? Pourquoi je ne pourrais pas être l’une d’entre elles, que j’admire pour leur persévérance et leur dévotion ? » dit-elle.

Quels sont tes trucs pour bien t’alimenter ?

Au cours des dernières semaines, Joanie a adopté une alimentation saine, de plus en plus axée sur le végétarisme. Elle opte régulièrement pour des sautés à base de tofu et de légumes, notamment.

Avouant ne pas être une « grande cuisinière », l’animatrice apprécie concocter différentes salades. « C’est facile, goûteux, et je joue avec les textures », affirme-t-elle.

Son ingrédient secret ? La levure alimentaire. « C’est devenu mon aliment incontournable. Ça goûte riche, un peu le fromage, un peu les noix. J’en mets partout, sur mes salades, mes légumes, pour épaissir mes sauces, sur mon pop corn. C’est un super aliment riche en vitamines et en minéraux », dit-elle.

Quel est ton endroit santé à Québec ? Photo DIDIER DEBUSSCHERE

Originaire de Québec, Joanie Gonthier y revient régulièrement pour visiter sa famille. Elle en profite souvent pour aller marcher près des Chutes Montmorency, son endroit de prédilection.

Quelle est ton activité physique préférée ? Photo Adobe Stock