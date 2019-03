La vie réserve bien des surprises

Léonie Garand n’a jamais eu le désir de se lancer en affaires. Elle a quand même décidé de foncer quand sa collègue de travail Marie-Pierre Beaulieu lui a proposé de s’associer pour fonder Pico Tatoo, qui crée des tatouages temporaires pour enfants.

Ce projet, qui ne devait être qu’un à-côté de leur emploi de graphiste pour une agence de publicité, a toutefois pris rapidement beaucoup de place dans leur vie. À tel point que Léonie a choisi de démissionner de son poste pour mettre toutes ses énergies dans leur entreprise.

« Je dis souvent qu’on s’est fait avoir avec Pico. On a été victimes de notre succès », lance Léonie, à la blague.

Réinventer le produit

L’idée de Pico Tatoo a germé quand Marie-Pierre Beaulieu a cherché en vain des tatouages temporaires pour ses propres enfants.

« Ce qu’il y avait sur le marché montrait des images parfois violentes qui ne convenaient pas pour les petits », relate Léonie.

Les deux femmes ont donc décidé de réinventer le produit avec un graphisme amusant et coloré. Il leur a fallu près de deux ans pour développer le projet, trouver un imprimeur et produire une première collection de modèles de tatouages.

En 2012, elles sont fin prêtes à ouvrir une boutique en ligne sur Etsy, financée à même leurs fonds propres et avec l’aide d’un prêt d’un ami.

« En six mois, on a vendu 75 % de notre inventaire. On n’avait pas soupçonné une demande aussi forte. On a donc continué à développer de nouveaux modèles en visant toujours la même clientèle, soit les enfants de trois à neuf ans. »

Pendant quelques années, les associées ont porté les deux chapeaux : graphistes le jour, entrepreneures le soir et les week-ends.

Pour permettre à l’entreprise de passer à la vitesse supérieure, Léonie Garand a décidé en 2016 de jouer le tout pour le tout. « Pico avait maintenant les reins assez solides, il était temps pour moi de faire le saut. »

Les rôles de chacune ont alors été bien définis. C’était d’autant plus essentiel que Léonie a décidé peu de temps après de s’établir à Sherbrooke, alors que Marie-Pierre restait en poste à Québec.

« On est des associées dissociées », lance-t-elle. La gestion à distance ne pose pas de problèmes aux deux dirigeantes.

« On se voit moins, mais on se parle tous les jours. Je m’occupe de la production alors que Marie-Pierre est plus responsable de la création. Notre relation d’affaires est basée sur une confiance mutuelle. Je sais que si elle prend une décision sans me consulter, c’est parce que c’est la meilleure à prendre. L’inverse est aussi vrai. »

Un nouveau marché porteur

Aujourd’hui, Pico Tatoo compte plus de 70 modèles de tatouages qui mettent en scène des personnages comme Noah l’alpaga ou Marco le croco, qui plaisent autant aux enfants qu’à leurs parents.

Les collections sont aussi déclinées en différents produits, comme les cartes de souhaits, les emballages de fête, etc. S’ajouteront bientôt des autocollants, un projet sur lequel les dirigeantes travaillent depuis plusieurs mois et qui leur permettra de développer un nouveau marché « à fort potentiel », celui des écoles et des garderies.

Pico Tatoo réalise 75 % de ses ventes en ligne par l’intermédiaire de son propre site (ayant délaissé Etsy depuis quelques années déjà). Une petite part (5 %) provient de l’international, soit des États-Unis et de l’Europe, un chiffre qui est appelé à croître.

« Nos produits sont aussi disponibles dans plus de 200 points de vente au Canada, principalement des librairies et des magasins de vêtements pour enfants. »

Qu’est-ce qui est le plus gratifiant d’être dans les affaires ?

« J’ai découvert que j’avais un côté téméraire que je ne me connaissais pas. Aussi, de réaliser qu’on est capable de concrétiser notre vision et d’amener l’entreprise encore plus loin », explique Léonie. UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS « D’avoir osé nous lancer en affaires. On a eu assez confiance en nous deux pour passer à l’action. » UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS « On s’est éparpillées à vouloir élargir notre gamme de produits avec des tatouages pour adultes ou des macarons. Les résultats ont été décevants. On a compris qu’il fallait recentrer nos activités sur les produits pour enfants. »

Son parcours