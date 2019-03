Le Pakistan sous tension

C’était au lendemain de l’exécution d’Oussama Ben Laden par un commando américain. On venait de découvrir que cette personnalité honnie ou adorée se terrait dans un manoir fortifié au Pakistan, ce pays qui joue le double jeu, amical avec les États-Unis et complice du terrorisme islamiste.

J’étais au Caire lorsque la nouvelle est tombée. J’ai hésité à poursuivre mon voyage prévu dans le « pays des purs » (c’est ce que veut dire « pakistan »). Dans le hall de mon hôtel, la télévision répétait qu’après Ben Laden, ce serait le tour d’Al-Qaida, son organisation, d’y passer. Heureusement, mon vol vers Karachi n’était pas annulé. Inutile de vous dire que les touristes étaient rares. Même les guides avaient pris congé en se disant que personne ne viendrait. Or, je voulais visiter.

Le concierge de mon hôtel a multiplié les appels et a finalement déniché un guide assez téméraire pour faire son travail malgré les manifestations. Vous vous doutez bien que le pays se déchirait alors entre les heureux qui saluaient joyeusement la mort du terroriste Ben Laden et les malheureux qui pleuraient ce saint homme et hurlaient leur indignation que les États-Unis aient osé violer l’espace aérien et la souveraineté du Pakistan en venant y assassiner leur ennemi public numéro un.

Policiers omniprésents

Au Pakistan, on ressent rapidement que la tension est explosive. Partout, il y a des gardes armés. Les policiers sont omniprésents. Les militaires aussi. Bref, tout pour ne pas attirer les voyageurs.

À tout bout de champ un homme en uniforme se présentait et exigeait les papiers de mon guide improvisé. Toutes les entrées étaient contrôlées scrupuleusement. Ce climat de méfiance perpétuelle me rappelait un autre pays où les fusils mitrailleurs sont légion : le Yémen, dite l’« Arabie heureuse », l’autre refuge de Ben Laden pendant plusieurs années.