Le Rouge et Or met fin à sa disette

La disette du Rouge et Or de l’Université Laval sur la scène du basketball féminin est finalement terminée.

Le Rouge et Or a disposé, samedi au PEPS, des Stingers de Concordia par la marque de 75-55 pour mettre la main sur son premier titre provincial depuis 2011. Les protégées de Guillaume Rioux vengent ainsi les défaites en séries éliminatoires au cours des deux dernières années.

« Je m’attendais à un match plus serré, mais les filles ont vraiment bien joué, a souligné Giroux. Je suis très content pour le groupe de filles qui termine, elles qui n’avaient jamais remporté un titre provincial. Quand on a un taux de réussite de 47,5 %, les victoires vont venir. Nous avons disputé quelques parties serrées dans les dernières semaines parce qu’on ne lançait pas bien. »

La vedette du jour jubilait après le match. « On est vraiment, vraiment contentes d’avoir remporté le titre provincial, a-t-elle exprimé. Je ne pouvais pas mieux finir ma carrière à Laval devant ma famille et mes amies. À chaque partie, il y a une fille qui se distingue et ça fait notre force et rend la tâche difficile à nos adversaires de nous arrêter. Lors du dernier match contre Concordia que nous avions gagné 72-70, elles nous avaient surprises en nous agressant, mais nous avons été à la guerre ce soir. »