Les Capitals rejoignent les Islanders

Les Capitals ont rejoint les Islanders au sommet de la section Métropolitaine en les vainquant par la marque de 3 à 1, vendredi soir, à New York.

Les deux formations ont maintenant 81 points, mais l’équipe de la Grosse Pomme a disputé un match de moins.

Dans l’affrontement du jour, les Capitals se sont sauvés avec la victoire lors du dernier tiers. Jakub Vrana a égalé la marque en début d’engagement et Alex Ovechkin a fait mouche un peu plus d’une minute plus tard. Il s’agissait du 45e but de la vedette russe cette saison.

T.J. Oshie a complété la marque dans un filet désert.

Ce gain des Capitals a également privé leur ancien entraîneur de sa 800e victoire en carrière. En effet, Barry Trotz rejoindra bientôt le club très sélect des pilotes ayant atteint cette marque. Seulement Scotty Bowman (1244), Joel Quenneville (890) et Ken Hitchcock (841) ont réussi l’exploit.

Sidney Crosby devance Jaromir Jagr dans la défaite

À Buffalo, Sidney Crosby est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Penguins, mais son équipe a perdu 4 à 3 en prolongation contre les Sabres.

En marquant son 28e de la saison et son 439e en carrière, «Sid the kid» a devancé Jaromir Jagr. Il est cependant encore très loin du premier rang et des 690 buts de Mario Lemieux.

C’est Conor Sheary qui a tranché le débat lors de la période de surtemps. Il s’agissait de son deuxième filet de la soirée. Jack Eichel et Brandon Montour ont inscrit les autres réussites des vainqueurs.

James van Riemsdyk anime le spectacle

Au New Jersey, James van Riemsdyk a amassé trois points et les Flyers ont battu les Devils 6 à 3.

L’ailier américain a déjoué deux fois le gardien adverse et a fourni une passe décisive sur la deuxième réussite de Travis Konecny. Ce dernier a d’ailleurs atteint la marque des 20 buts cette saison.

Devant la cage des vainqueurs, Cam Talbot obtenait un premier départ. L’athlète de 31 ans, qui a été acquis des Oilers d’Edmonton le 15 février, était le huitième gardien utilisé par les Flyers cette saison. À titre comparatif, l’organisation de la Pennsylvanie a utilisé le même nombre de défenseurs en 2018-2019.

Les Hurricanes poursuivent leur lancée

À Raleigh, les Hurricanes de la Caroline ont signé un quatrième gain de suite, alors qu’ils ont vaincu les Blues de St. Louis 5 à 2.

Sebastian Aho et Justin Faulk ont mené la charge avec un but et une mention d’aide chacun.

Teuvo Teravainen et Nino Niederreiter ont également été très efficaces avec chacun une récolte de deux passes décisives.

Du côté des Blues, il s’agissait seulement d’une troisième défaite à leurs 16 dernières sorties.