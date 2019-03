Les Devils prudents avec Taylor Hall

Les Devils du New Jersey ne prendront aucune chance avec la santé de leur attaquant vedette Taylor Hall.

Ce dernier est passé sous le bistouri un peu plus tôt cette semaine, afin de subir une chirurgie arthroscopique au genou gauche. L’opération n’était cependant pas l'option privilégiée par les Devils, selon les dires de l’entraîneur-chef, John Hynes.

«Nous avons essayé plusieurs scénarios où l'intervention chirurgicale était notre dernière option, a indiqué Hynes au site web de la Ligue nationale du hockey. Nous avons travaillé avec lui et notre équipe médicale. Nous sommes en constante communication afin d’avoir un plan, mais la situation a finalement nécessité une opération.»

Hall a subi sa blessure lors d’une pratique le 13 décembre. Il a ensuite raté deux joutes et finalement aggravé sa condition dans un affrontement contre les Blue Jackets de Columbus, le 23 décembre. Depuis, le dernier gagnant du trophée Hart a raté les 30 dernières parties des siens.

Devant amorcer sa réhabilitation dans les prochains jours, Hall pourrait revenir au jeu d’ici à la fin de la saison. Une situation que souhaite évidemment Hynes, mais pas au détriment de la santé de son patineur.

«C’est un joueur et sans l’ombre d’un doute il veut jouer, mais il y a tout un processus après une opération, a-t-il dit. Il doit s’assurer de faire sa réhabilitation de la meilleure façon et comme organisation nous devons faire la même chose. S’il est à 100% d’ici à la fin de la saison et que nous sentons qu’il est prêt à jouer, il jouera. S’il ne l’est pas, il ne jouera pas.»

Acquis des Oilers d’Edmonton en juin 2016, Hall a été très bon pour les Devils depuis leur association. Le natif de Calgary a amassé 183 points, dont 70 buts, en 181 matchs. Avant de se blesser cette saison, il avait touché la cible 11 fois et avait fourni 26 mentions d’aide pour 37 points en 33 parties.