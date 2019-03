Association de l’Est: les mêmes candidats

Crew de Columbus

Chez le Crew, on a privilégié la stabilité alors que le noyau de joueurs est demeuré intact, toujours articulé autour de l’excellent gardien Zack Steffen, des milieux Federico Higuain, Will Trapp et Justin Meram, de même que l’attaquant Gyasi Zardes. Et défensivement, il n’y a pas de faiblesse dans la muraille de la formation en jaune et noir. Le principal départ est celui de l’entraîneur-chef, Gregg Berhalter, qui dirige maintenant la sélection américaine et c’est là que se posent les plus grandes questions quant à cette équipe. Mais il y a un vent de renouveau, l’avenir à Columbus est assuré avec un nouveau groupe de propriétaires et on peut s’attendre à ce que le Crew bataille encore en milieu de peloton avec sa formule éprouvée.