Les mots dits du samedi

Un couple charmant

La dictée corrigée de la semaine dernière : La famille et les amis de Marie-­Hélène se sont rassemblés chez elle. Ton chez-toi est vraiment accueillant, lui ont confié Colette et son mari. Charmé, le couple a, à son tour, invité tout ce monde chez lui. « C’est une façon de faire bien de chez nous », a remarqué le cousin Louis. On ne met pas de trait d’union entre la préposition chez et le pronom moi (ou les pronoms toi, lui, nous, vous eux, elles...) lorsque leur union crée un complément de lieu (... se sont rassemblés chez elle ; ... façon de faire bien de chez nous). La préposition chez est jointe à un pronom personnel seulement quand il s’agit de désigner un domicile personnel (ton chez-toi est accueillant...). Et le français ne tolère pas que l’on accorde un nom collectif (le couple) au pluriel. D’où l’absence d’un s à charmé et l’accord au singulier du verbe dont le couple est le sujet (charmé, le couple a à son tour invité tout ce monde...).