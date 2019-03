Les obsédés de la race et Passe-Partout

On a beaucoup parlé, cette semaine, de cette lettre d’une enseignante parue dans Le Devoir qui accusait la nouvelle mouture de Passe-Partout d’être trop blanche. Pour le dire comme Nic Payne, «Ça n’a pas été long...» Le démographe Guillaume Marois, dans une publication Facebook aussi amusante que rigoureuse, a pris au mot l’accusation pour ensuite la démonter. L’auteure de la lettre avait eu, on s’en doutait bien, une réaction pavlovienne qui surprend de moins en moins dans une société où il suffit de dénoncer la «blancheur» ou la «blanchité» des institutions sociales pour d’un coup se classer parmi l’avant-garde diversitaire, qui réclame pour elle le monopole de la vertu. Qui embrasse cette perspective dispose d’un avantage immédiat dans les médias et dans l’université, ce qui explique pourquoi les arrivistes l’embrassent presque systématiquement. Car telle est la nouvelle tendance dominante à gauche de la gauche, qui refoule à droite ceux qui ne s’y rallient pas. Je parle de la gauche identitaire et racialiste, que d’autres, depuis un temps, appellent la gauche régressive. Pour cette dernière, le racialisme serait la poursuite du progressisme par d’autres moyens. On ne sous-estimera par son pouvoir d’intimidation médiatique, comme en témoigne la lettre citée plus haut.

Ce dont il faut s’inquiéter, à travers cela, c’est de la diffusion d’un discours qui banalise la race comme catégorie sociale et politique légitime sans qu’on ne se rende compte du caractère régressif d’une telle dynamique. J’ai eu l’occasion, dans d’autres textes, de montrer à quel point cette racialisation de nos représentations sociales correspondait à l’américanisation mentale de la société québécoise qui ne semble plus capable de lire sa propre réalité sans importer un outillage conceptuel d’abord élaboré pour penser une autre histoire que la nôtre, qui ne nous engage pas. Dans les milieux qui font l’opinion, il semble désormais normal de parler de notre société en distinguant les Blancs, les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, et ainsi de suite. Adieu peuples et nations, cultures et civilisations. Désormais, la couleur de la peau s'imposera comme référence identitaire! Plus souvent qu’autrement, soyons honnêtes, on dénonce les Blancs qui représenteraient la part du mal dans l’histoire humaine (surtout à travers la figure du mâle blanc hétérosexuel, le salaud des salauds, sauf s’il est repentant et ne cesse de dénoncer ses supposés «privilèges» en s’accusant de tout le mal de l’humanité) et on célèbre les autres, qui nous délivreraient de notre vieille tentation du repli dans l’homogénéité. Le racisme antiblanc est désormais chose permise, d’autant que la sociologie antidiscriminatoire, qui le pratique sans gêne a même le culot d’affirmer au même moment qu’il n’existe pas. Ce multiculturalisme extrême affirme qu’il faut déblanchir la société pour que les racisés d’hier et d’aujourd’hui puissent enfin faire valoir leur droit à l’égalité. Ce modèle, il faut bien l'avouer, est celui de la guerre des races. Il fait froid dans le dos.

Pouvons-nous retrouver nos esprits? Il faudrait s’opposer au racialisme au nom de la nation, qui n’est pas une race, mais une communauté politique ancrée dans l’histoire, constituée autour d’un noyau culturel et démographique auquel peuvent s’agréger ceux qui la rejoignent. La nation n’est pas une surface plane: c’est une réalité historique à laquelle on peut s’intégrer quel que soit son origine, pour peu qu’on en accepte les codes et qu’on ne prétende pas y imposer les siens. C'est un monde commun proprement humain. Il faudrait aussi s’opposer au racialisme au nom du libéralisme et du républicanisme, qui nous invitent à voir l’individu non pas comme le représentant d’un groupe dans lequel il serait enfermé à jamais, d’un clan auquel il serait éternellement lié, ou plus simplement, d'un échantillon de quota, mais comme une personne devant être jugée selon ses propres mérites. Définir quelqu’un par la couleur de sa peau est certainement la meilleure manière de l’enfermer dans la spirale d’une identité régressive. Comment pouvons-nous tolérer le retour et même la célébration du racialisme alors que depuis plus de 70 ans, nous avons tout fait pour déconstruire et congédier la race comme concept politique?

En fait, il faut s’opposer au racialisme au nom de l’humanisme le plus élémentaire. Mais celui-ci est passé de mode, on le traite comme une forme de naïveté sentimentale, comme une lubie de petit-bourgeois déconnecté. Il mérite pourtant qu’on brandisse son étendard devant les obsédés de la race qui prennent d’assaut l’espace public.