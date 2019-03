Les plus hautes et plus rapides montagnes russes au monde seront... canadiennes!

Les plus hautes montagnes russes au monde vont ouvrir en avril à Canada Wonderland, près de Toronto, en Ontario.

Imaginez-vous suspendu au-dessus d’une pente verticale de 75 mètres de haut plongeant dans un tunnel sous-marin. Attention: cœur sensible s’abstenir! À partir du mois prochain, ce manège ne sera plus le fruit de votre imagination.

Avec une pointe maximale de 130 km/h, le Yukon Striker sera aussi les montagnes russes les plus rapides au monde. Et aussi les plus longues, le parcours complet se déployant sur 1,1 kilomètre, rapporte CNN.

L’attraction comprendra trois trains comptant 24 passagers chacun et durera en tout 3 minutes, 25 secondes. Les amateurs de sensations fortes expérimenteront pas moins de quatre «inversions», c’est-à-dire les sections où l’on vire complètement à l’envers, effectuant ni plus ni moins qu’un 360 degrés.

Comme son nom le suggère, le Yukon Striker exploitera le thème de la ruée vers l’or à la fin des années 1800 dans le nord-ouest du pays.