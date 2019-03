Les promesses reniées de la CAQ

S’il y a une chose que je déteste, en tant que citoyen électeur, c’est d’entendre un parti politique me dire une chose quand il est dans l’opposition et le contraire quand il est au pouvoir.

On parle ici d’une somme de 1,7 milliard de dollars.

« Oui, mais c’est plus compliqué que ce que les gens pensent, nous répond-on. Il y a la Régie de l’énergie qui approuve les tarifs, l’écart entre les coûts projetés et les coûts réels, le fait que l’argent perçu par Hydro va financer la réduction de la taxe scolaire et la hausse des crédits d’impôt pour les familles, etc. »