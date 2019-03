LPGA: Brooke M. Henderson rebondit à Singapour

La Canadienne Brooke M. Henderson est passée du 33e au 14e rang au Championnat du monde HSBC en obtenant un pointage de 67 lors de la troisième ronde, samedi, à Singapour.

L’Ontarienne de 21 ans, qui avait connu un début de tournoi difficile, a retranché cinq coups à la normale de 72 en enregistrant huit oiselets et trois bogueys.

Elle se trouve à huit coups de la meneuse, la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, qui domine avec un cumulatif de 205 (-11). Jutanugarn a réussi six oiselets, samedi, pour remettre une carte de 66.

L’Australienne Minjee Lee pointe au deuxième rang et n’accuse qu’un seul coup de retard sur la meneuse.

L’Anglaise Jodi Ewart Shadoff est quant à elle troisième, deux coups derrière Jutanugarn.

Avec une seule ronde à faire, les Sud-Coréennes Jin Young Ko et Hyo Joo Kim, ainsi que l’Espagnole Azahara Munoz et l’Américaine Amy Olson sont aussi dans la course. Les quatre golfeuses partagent le quatrième rang et sont à trois coups de la tête.