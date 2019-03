Même sans tomber, la neige fait suer

Les propriétaires doivent se dépêcher de déneiger leur toit, si ce n’est déjà fait, alors que la douce météo au menu jusqu’à lundi alourdira le poids de la neige et accroîtra les risques d’effondrement.

« C’est un peu un last call », lance Charles Gauthier, de l’Association des techniciens en prévention incendie du Québec (ATPIQ).

Les températures clémentes font en sorte que la neige fond sous la chaleur du soleil. Ce cadeau de dame Nature, en plein rude hiver, pourrait s’avérer empoisonné pour les propriétaires qui tardent à déneiger leur toiture ou qui négligent de le faire.

Un passant l’a d’ailleurs échappé belle alors qu’un morceau de glace tombé de l’église Saint-Roch l’a atteint à la jambe. Une ambulance s’est déplacée pour procéder à l’évaluation de son état. L’individu en a été quitte pour une bonne frousse.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Du froid attendu

Après le redoux, les températures redescendront subitement dans la nuit de lundi à mardi. À partir de ce moment et pour toute la semaine, le mercure oscillera autour de -10 degrés Celsius en journée, malgré un ciel tapissé bleu, et -20 degrés Celsius durant la nuit. « C’est doux, puis ça va geler encore et ça va être plus pesant. Ça va faire des couches de glace ; ce sera encore plus difficile à briser, et le poids va s’alourdir aussi. Le litre d’eau, une fois gelé, est encore plus pesant », explique Charles Gauthier.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Il demande également aux résidents de profiter du temps doux pour déneiger leur borne-fontaine et leur adresse civique, afin de s’assurer qu’elles sont dégagées en cas d’incendie. « Aidez-nous à vous aider », dit-il.

Il est important de vérifier les possibles infiltrations d’eau dans la résidence, ajoute M. Gauthier, qui rappelle aussi de ne pas « improviser » sur un toit sans être attaché et sans avoir les outils nécessaires.