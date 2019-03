Niaisages autour du bulletin

J’écris « encore » parce qu’on a depuis vingt ans dépensé beaucoup trop d’énergie à ce débat. Alors qu’il y a tant de problèmes plus prégnants en éducation, on aurait tort de se déchirer de nouveau autour des questions d’évaluation...

Au début des années 2000, la réforme de l’éducation, rebaptisée plus tard « renouveau pédagogique », dynamitait les antiques bulletins chiffrés.

L’accent est désormais mis sur des compétences et non des connaissances ; la moyenne du groupe disparaît. Plusieurs modèles sont alors proposés.

Novembre 2000 : premier ministre, Lucien Bouchard saute dans la mêlée et marque sa préférence pour le modèle « à l’ancienne ».

Son ministre de l’Éducation, François Legault, se sent alors contraint de remettre en question la politique d’évaluation mise en avant par son propre ministère, tout en plaidant contre la fameuse moyenne du groupe.

Pendant qu’on s’échinait autour de la réforme et des bulletins avec chiffres ou émoticônes, voire avec soleils ou nuages, on oubliait des problèmes pourtant « prégnants » en éducation au Québec.

Comme le rappelaient les historiennes Brigitte Caulier, Karine Hébert et Louise Bienvenue récemment dans les pages du Devoir, depuis 1994, « l’unique voie d’accès aux carrières enseignantes » est le baccalauréat de quatre années en sciences de l’éducation.

Conséquence : « à l’heure actuelle, le Québec se prive de ressources humaines de grande valeur », écrivent avec raison Caulier et compagnie.

Car « les départements universitaires forment chaque année un nombre important de diplômés de baccalauréat, de maîtrise, voire de doctorat, dans des disciplines scientifiques diverses, comme les mathématiques, la littérature, la géographie et l’histoire ».

Ils ne peuvent plus comme jadis (avant 1994), avec un certificat d’un an, devenir professeurs. (Notons que cela est toujours possible en Ontario.)