Nick Bosa plaide sa cause

INDIANAPOLIS | Pendant que les amateurs et analystes débattent à savoir quel quart-arrière mérite d’être sélectionné en premier, l’ailier défensif Nick Bosa s’est permis samedi un petit rappel amical à tout ce beau monde : c’est lui et personne d’autre qui devrait être l’élu au sommet du repêchage.

« Je n’ai rien à dire contre Kyler (Murray). Mais je peux vous dire que je suis quelqu’un qui aime le football plus que n’importe qui d’autre. À chaque jour, j’irai au travail en cherchant des trucs qui me rendront meilleur. Si vous me repêchez, vous obtiendrez un joueur qui continuera de s’améliorer durant toute sa carrière », a-t-il lancé comme message aux détenteurs du choix sacré.