Portrait biographique de Patti Smith

Le Théâtre Espace Go présentera dans les prochains jours une pièce librement inspirée de la vie et de l’œuvre de la chanteuse américaine Patti Smith qui a connu la gloire dans les années 70 avec son album Horses et que l’on associe au courant punk.

« C’est une artiste complète », lance d’emblée la tête d’affiche Céline Bonnier à propos de Patti Smith. Mais la comédienne ne sera pas la seule à incarner la chanteuse punk aujourd’hui âgée de 72 ans. « Nous sommes cinq sur scène et nous sommes tous Patti Smith et on va tous chanter », ajoute-t-elle.

Si elle est considérée comme une artiste entièrement vouée à son art, c’est qu’elle a touché un peu à tout. En plus d’être une chanteuse et musicienne rock, Patti Smith est aussi poétesse, écrivaine, peintre et photographe. « Elle faisait aussi beaucoup de dessins avec ses mots », fait remarquer Céline Bonnier qui a fait beaucoup de recherche sur l’auteure-compositrice-interprète. « J’ai visionné de nombreuses entrevues d’elle sur YouTube. »

Ce qui ressortira de cette histoire, c’est principalement le fait que la chanteuse, originaire de Chicago, n’a pas eu un parcours facile. « Elle n’avait pas d’argent », souligne la comédienne. Sans le sou, elle a souvent dû jouer de la guitare dans la rue pour avoir quelque chose à manger.

Une grande détermination

Afin d’écrire la pièce, on s’est inspiré du livre autobiographique, Just Kids paru en 2016. « C’est un très beau livre, avec une écriture simple et pleine d’humour, où elle parle beaucoup de sa rencontre avec Robert Mapplethorpe qui a été très importante dans sa vie », révèle Céline Bonnier.

Outre cette rencontre, on découvrira notamment, à travers son parcours, la grande détermination dont est dotée la chanteuse. « C’est une femme très déterminée avec une grande volonté », estime Céline Bonnier. « Mais elle a aussi fait preuve de témérité. »

D’ailleurs, la pièce nous fera vivre divers moments dans la vie de la chanteuse depuis son enfance jusqu’à sa vie d’adulte.

Des chansons et des histoires

La pièce sera un tour d’horizon sur l’univers de Patti Smith. On entendra bien évidemment des chansons, mais également des extraits d’entrevues qu’elle a accordées au cours de sa carrière, qui auront été refaits pour les besoins de la pièce à partir du verbatim. Le tout sera entrecoupé par des histoires sur sa vie, dont sa quête artistique à New York. À ce sujet, certains segments du spectacle sont en anglais.

Céline Bonnier qui, avant de travailler sur ce projet, connaissait peu la chanteuse punk, affirme aujourd’hui se sentir proche d’elle et estime avoir quelques points en commun avec l’auteure-compositrice-interprète américaine. « On a toutes les deux, un front de bœuf », conclut-elle.

On suit également Céline Bonnier au petit écran dans la série L’heure bleue à TVA.