Quand Kim trompe Trump

Ce n’est pas certain. Hier, à la télévision d’État nord-coréenne, le ton était conciliant. Mais la vice-ministre des Affaires étrangères du pays a lancé un sombre avertissement : il n’est pas certain que Kim Jong-un consente à poursuivre les négociations. De son côté, sur le chemin du retour, Trump a fait escale en Alaska où il a louangé les missiles qui sont pointés contre la Corée du Nord.

La position de Donald Trump aux États-Unis et dans le monde est de plus en plus fragile. Plus la Corée du Nord retarde la signature d’un accord, plus elle peut espérer obtenir des concessions importantes des États-Unis.