Raphaël dans «L'Échappée»: «À 12 ans, j'ai réalisé que le métier m'attirait» - Noah Parker

Noah Parker a rejoint cette saison la distribution du téléroman «L'Échappée». Le rôle qu'il y défend et sa performance d'acteur ont attiré l'attention. On s'est entretenu avec le jeune comédien, dont le curriculum vitae commence à être bien rempli.

«Prémonitions», «30 vies», «Un tueur si proche», «Junior Majeur» ou encore le vidéoclip «College Boy» (Indochine), réalisé par Xavier Dolan, sont quelques-unes des nombreuses mentions figurant dans le CV de Noah Parker.

Celui qui a célébré son 20e anniversaire fait dans la vie ce qu’il a toujours voulu faire: jouer. «Quand j’étais tout jeune, Antoine Gratton, qui était une connaissance de ma mère, cherchait un garçon de six ou sept ans pour jouer dans un de ses clips. Ma mère m’a demandé si ça me tentait de faire ça et j’ai dit oui.»

Noah s’empresse ensuite de préciser, en rigolant, que son passage à l’écran a été des plus brefs. «Je suis en Big Wheel et je passe deux secondes à la fin du clip de la chanson ¨Carole à gogo¨.»

Le garçon a toutefois adoré l’expérience, et ça a fait boule de neige dans son esprit. «C’était la première fois que je faisais ça, mais pas la dernière.»

Quelques années plus tard, alors qu’il avait environ 12 ans, Noah a revu le clip et a fait une demande à sa mère. «Je voulais aller dans une agence. À partir de là, j’ai vraiment réalisé que le métier d’acteur m’attirait.»

Puis l’attirance s’est transformée en passion à la suite d’un autre projet. «Quand j’ai joué dans ¨Pauvre Georges!¨, de Claire Devers, en 2017, je suis vraiment tombé amoureux du métier d’acteur.»

Le film a été tourné en partie en Belgique et a ainsi permis au jeune homme de voyager vers le Vieux Continent pour la première fois.

Parcours atypique

Noah Parker, qui est parfaitement bilingue, n’a pas fréquenté les grandes écoles de théâtre, mais a suivi plusieurs formations pour parfaire son art, dont quelques-unes avec l’incontournable Danielle Fichaud.

Le jeune homme s’est aussi inscrit au cégep de Saint-Laurent, à Montréal, dans le but d’étudier le cinéma. Un programme choisi après quelques essais infructueux. «J’ai d’abord étudié en Business Communication, au Collège Dawson. Ensuite, au même collège, je me suis inscrit au programme Law and Civil Rights. Après ça, je suis allé en psychologie au cégep de Saint-Laurent.»

Et pourquoi le cinéma? «Pour mieux connaître la réalisation. Je veux apprendre tout ce qu’un réalisateur devrait savoir à la base.»

Si le jeu demeure sa priorité, le travail derrière la caméra pourrait l’attirer, fait savoir Noah, qui a dû manquer les cours pour cette session en raison de ses engagements professionnels.

Double nationalité

Questionné sur les origines de son nom de famille, Noah Parker révèle qu’il possède deux nationalités. «Mon père est originaire de Nouvelle-Zélande et ma mère est Québécoise.»

Le premier travaille dans le monde de la construction et la seconde est monteuse spécialisée pour les documentaires. Noah est allé à quelques reprises dans cette contrée lointaine qu’est la Nouvelle-Zélande. «J’essaie d’y aller tous les quatre ans. C’est toujours le fun d’aller voir la famille du côté de mon père.»

Ce qui attend Raphaël...

L’arrivée du personnage de Raphaël dans «L’Échappée», à TVA, a retenu l’attention de plusieurs fidèles du téléroman. «Raphaël, c’est un jeune livré à lui-même. Il a développé un genre de carapace parce que ses parents n’ont pas toujours été là pour lui. Il ne voit plus sa mère depuis longtemps, et son père a passé une grande partie de sa vie en prison.»

Noah assure que l’adolescent montrera d’autres aspects de sa personnalité dans les prochains épisodes. «On ne voyait qu’une facette de Raphaël, mais bientôt on découvrira autre chose. Plus l’histoire avancera, plus on verra chez lui une certaine fragilité parce qu’il se retrouvera dans des situations où il n’aura pas d’autre choix que d’être lui-même et de laisser tomber sa carapace.»