République dominicaine-Secrets Cap Cana: un «resort» de charme

Le complexe hôtelier Secrets Cap Cana séduit d’emblée par son lobby ouvert, aussi aérien qu’aquatique. Sous un toit en feuilles de palmiers, un joli bassin étroit coupe le lobby en deux et court de bout en bout jusqu’à une terrasse dominant l’ensemble des aménagements, avec la mer pour fond de décor.

Nous sommes au bord du passage de la Mona, avec l’océan Atlantique au nord et la mer des Caraïbes au sud, à deux pas de Punta Cana. Ouvert fin 2016, l’hôtel haut de gamme à dimension humaine est réservé aux adultes. Il étend ses ailes de chaque côté de deux magnifiques piscines, avec plusieurs zones verdoyantes en retrait de la plage Juanillo, au joli sable blanc. Exclusive à l’hôtel, celle-ci n’est pas très grande mais elle est prolongée par d’autres, tout aussi accessibles.

Photo courtoisie, Anne Pelouas

Chambres en 19 catégories

La plupart des 457 chambres se trouvent dans des bâtiments de quatre étages peints en blanc. De l’extérieur, ils n’ont rien de bien original mais, par contre, les chambres sont spacieuses et décorées avec goût dans un style caribéen affirmé. Les suites avec balcon ou terrasse donnent sur la mer, le jardin tropical ou une piscine. Les plus tranquilles sont celles ayant un accès privé à un bassin d’eau partagé, face à la verdure.

Sur le terrain proche de la plage, 21 bungalows de deux étages se détachent joliment de l’ensemble. Ils offrent un hébergement de qualité supérieure, avec chacun six suites de 72 m2 !

Photo courtoisie, Anne Pelouas

L’hôtel compte 19 catégories de chambres, selon la vue et le confort souhaité. Les Suites Junior « normales » sont au nombre de 272, alors que le Preferred Club en a 140. Les bungalows du Preferred Club abritent pour leur part dix suites donnant sur la piscine et 35 avec vue sur l’océan, incluant deux suites présidentielles.

Les clients optant pour l’expérience « Unlimited-Luxury » bénéficient de davantage de services tout-inclus que les autres : accès illimité et sans réservation aux restaurants à la carte ; boissons haut de gamme en libre-service ; service 24 h à la chambre ; service à la piscine et à la plage ; activités spéciales ; WiFi et appels internationaux gratuits...

Photo courtoisie, Anne Pelouas

Ceux qui adoptent le « Preferred Club » et l’une de ses suites ont aussi un accès réservé à de nombreux services spéciaux : lounge privé ; petit déjeuner et lunch à la carte exclusif au restaurant Rosewater ; mini-bar amélioré, iPad dans la chambre, section privée sur la plage...

Photo courtoisie, Anne Pelouas

Pour la restauration, le choix de cuisine des huit établissements sur le site (dont deux près de la plage) est très honnête : italienne, mexicaine, asiatique, français... Plus le Coco Café, à l’ambiance particulièrement chaleureuse.

À la plage, on aime bien l’attention qui a été portée à procurer de l’ombre aux clients, avec une grande toile tendue dans les airs, des palapas et des fauteuils grands comme des lits !

Photo courtoisie, Anne Pelouas

Activités tous azimuts

Sur place, on peut pratiquer gratuitement de nombreuses activités nautiques ou terrestres, telles des cours de danse ou d’espagnol. À proximité se trouvent la marina Cap Cana et cinq golfs de différents calibres dans un rayon de moins de 30 minutes de déplacement. Parmi les excursions-phares, mentionnons l’île de Saona, l’équitation, le parc à thème Scape Park et la cité historique de Santo Domingo.

On y trouve :

457 suites

6 bars

8 restaurants à la carte, un buffet et un café.

2 piscines

1 spa pour les soins, les massages ou la relaxation au sauna ou bain-vapeur.

1 théâtre

1 centre sportif

À savoir

Le complexe hôtelier est à 20 minutes de l’aéroport de Punta Cana. Les forfaits sont notamment vendus par Sunwing et Transat.

Site : www.secretsresorts.com

Le plus

Les élégants bungalows aux toits en feuilles de palmiers situés au plus près de la plage.

