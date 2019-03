Retrouvailles folk

Mumford & Sons sera de retour à Montréal dans quelques jours, après un dernier passage mémorable au festival Osheaga, en 2013. Le Journal s’est entretenu avec le sympathique guitariste Winston Marshall sur cette nouvelle tournée pour le groupe britannique, qui comprend notamment une scène centrale.

Pourquoi avez-vous attendu presque six ans avant de revenir en spectacle à Montréal ?

« Six ans ? Ça ne se peut pas ! Si c’est vrai, laisse-moi commencer cette entrevue en m’excusant. Nous sommes vraiment excités de revenir. Ça ne semble pas faire si longtemps... [Il réfléchit.] Oh, je crois que c’est parce que nous sommes venus à Québec la dernière fois ! [Ils avaient joué à la baie de Beauport en 2016.] C’est sûrement pour ça. Nous essayons de répartir un peu notre amour [rires]. »

Qu’avez-vous prévu dans ce nouveau concert ?

« Nous venons de sortir un album et les nouvelles chansons ont été difficiles à ajouter au concert, car lorsque nous les avons enregistrées, nous n’avons pas pensé à la façon de les jouer sur scène. Ç’a pris du temps avant de pouvoir les incorporer au spectacle. Mais maintenant, nous en sommes arrivés au point où presque toutes les nouvelles pièces sont là. »

« Nous avons aussi une scène centrale pour la première fois. C’est une toute nouvelle chose pour nous. Au début, c’était un très gros défi, car c’est complètement une nouvelle façon de jouer. Il n’y a pas d’échappatoire, aucun moyen de se cacher. Maintenant, nous sommes habitués et vraiment sûrs de nous. Ça nous a peut-être pris six ans avant de revenir à Montréal, mais avec un peu de chance, l’attente en aura valu la peine. Ça aura été six ans de pratique pour être meilleurs ! »

Vous avez invité presque une centaine de personnes en studio pour l’enregistrement de votre nouvel album, Delta. Pourquoi autant de gens ?

« Nous avions une nouvelle attitude en studio. Pour l’album précédent, nous étions arrivés à un point où nous ne pouvions essayer de nouvelles chansons en concert, car elles se retrouvaient sur YouTube et étaient jugées avant d’être terminées. En réaction à ça, nous n’avons joué aucune nouvelle chanson de Wilder Mind à quiconque. L’inconvénient, c’est que nous nous sommes aperçus que nous nous nourrissions de l’écoute des autres. Nous avons donc décidé d’inviter plein de gens en studio. Il n’y avait pas juste des amis et de la famille, mais des musiciens. Par exemple, nous avons eu Yebba, qui est une incroyable chanteuse américaine, Mamadou Sarr, une percussionniste du Sénégal, et Sally Herbert, qui a fait tous les arrangements de cordes. C’était très libre. Tout le monde pouvait faire ce qu’il voulait. »

Avec Delta, le groupe est revenu vers le son plus folk de ses débuts. Cela a-t-il changé l’énergie en concert ?

« Peut-être que d’un point de vue extérieur, ça peut donner l’impression que nous avons fait des changements drastiques. Mais nous avons toujours joué des instruments acoustiques. Et ça nous plaisait de les rejouer en studio cette fois-ci. Donc l’énergie des concerts n’a pas vraiment changé par rapport à la tournée précédente. »

L’album Wilder Mind, sorti en 2015, marquait un virage rock pour le groupe. Quel bilan avez-vous fait de cette expérience ?

« Le bon côté d’avoir fait cet album, c’est que ça nous a permis de sortir ce côté-là de nous. Ça remontait à nos années d’adolescence. Ça nous a permis de prendre conscience des autres instruments. À ce moment-là, nous faisions tellement de tournées sans arrêt avec nos instruments folk. Nous voulions juste jouer autre chose. C’était un peu en réaction à ça. »

Ces dernières années, la montée des plateformes d’écoute en continu, comme Spotify, a grandement changé l’industrie. Est-ce que cela a eu un impact sur le groupe ?

« Je ne le sais pas encore. Mais ça me rend vraiment curieux. Je suis ça de près. On se rend compte que l’attention des gens a vraiment diminué. Nous venons de lancer un album d’une durée d’une heure avec 14 chansons. Mais est-ce que les gens écoutent encore des albums ? Il y a bien sûr quelques irréductibles, mais on dirait que tout le monde écoute des listes de lecture [playlists] maintenant. Souvent, les gens ne savent pas ce qu’ils écoutent. Je ne sais pas jusqu’à quel point cela a affecté notre groupe. Mais je pense déjà au prochain album et je me demande comment on le fera. Quelle longueur aura-t-il ? Chaque chanson devra être vraiment bonne, car sinon les gens vont sauter à la prochaine. Je crois que c’est positif. »

