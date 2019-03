Le premier match d’une équipe de hockey semi-pro des Laurentides depuis qu’un joueur adverse et sa famille ont été la cible de propos racistes s’est déroulé sans incident, mais sous surveillance policière, hier.

« On a décidé de les réprimander et de les mettre dehors tout simplement. On ne les veut pas ici », a expliqué le propriétaire de l’équipe, Robert Chevrier.