Séduisant coach au service des femmes

La romancière américaine Audrey Carlan, auteure de la série à succès Calendar Girl, vendue à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde, dont plus d’un million en France, a imaginé le destin du coach amoureux le plus célèbre du monde dans sa nouvelle série, International Guy.

Parker Ellis et ses acolytes Royce et Bo ont fondé l’agence de coaching de vie et d’amour International Guy. Ils ont une spécialité : en plus d’être très séduisants, ils sont au service des femmes. De préférence très belles et très riches. Leurs missions les entraînent aux quatre coins du monde, de Paris à Los Angeles, en passant par Montréal et Madrid.

Chacune des 12 villes qu’ils visitent fait l’objet d’un titre de la série. Parker et ses amis savourent leurs missions, à coups de flûtes de champagne et de nuits torrides.

Dans le premier tome de la série, Paris, ils viennent en aide à Sophie, l’héritière d’une grande société, pour qu’elle s’épanouisse davantage... à bien des points de vue.

Voir du pays

Audrey Carlan, une auteure qui s’était beaucoup investie dans sa tournée mondiale pour promouvoir Calendar Girl – y compris au Québec – est très enthousiaste au sujet de cette nouvelle série.

« Cette série m’a été inspirée par tous ces voyages promotionnels. J’ai visité plusieurs pays et j’ai réalisé la chance que j’avais de voir Londres, Copenhague, Rio. C’est très excitant et je voulais trouver une manière de partager mes expériences de voyage avec les lecteurs, d’une manière unique, romantique. »

Audrey Carlan voulait mettre en vedette des personnages qui évolueraient dans un cadre à la fois réaliste et extraordinaire.

« Mes lectrices, à la maison, ont besoin d’évasion. Ce sont des mamans, elles doivent s’occuper des enfants, de leur boulot. Ces histoires sont une manière, pour madame Tout-le-Monde, d’avoir accès à cette évasion. »

Leçons de vie

La romancière dissimule toujours une leçon de vie dans chacun de ses titres. Elle l’avait fait pour Calendar Girl et poursuit dans la même veine pour International Guy.

« Chaque tome a une leçon de vie, ou un mantra. Je dirais que le plus commun, c’est de vivre selon sa propre vérité. Être honnête avec soi-même. Prendre conscience de ses limites. S’aimer soi-même et partager cela avec le monde. »

Les histoires qu’elle propose vont au-delà des simples histoires de séduction­­­.

« Ce qui fait vraiment ma signature, c’est une volonté d’écrire ces histoires qui cachent aussi des histoires d’amour. J’aime l’amour, et la vie n’a pas besoin d’être ennuyante ! »

Parker Ellis est séduisant, sûr de lui, mais Audrey fait remarquer qu’il a des failles et ses propres problèmes.

« Il doit lui aussi apprendre ses leçons et enjamber des obstacles. Avec Sophie, sa première cliente, il réalise que c’est bien d’être amis. »

►Audrey Carlan est américaine. Elle a connu un succès international avec la série Calendar Girl.

►Dans cette nouvelle série, les prochains livres (à paraître chaque mois) se dérouleront à Berlin, Washington D.C., Madrid, Rio de Janeiro et Los Angeles.

Extrait

Photo courtoisie

« La voiture est pleine de sacs Dior, Gucci, Prada et Valentino, et il reste encore quelques arrêts. Sophie bâille, appuyée contre moi à l’arrière de la limousine.

- Fatiguée, ma chérie ? Préférez-vous reprendre demain, plus reposée ?

Elle secoue la tête.

- Non, mais un verre de bulles serait le bienvenu, répond-elle en montrant le minibar.

Je souris et claque dans mes mains.

- C’est justement ma spécialité. »

- Audrey Carlan, International Guy