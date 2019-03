Testez vos connaissances à propos de la stérilisation des chats

Il y a six ans, l’AMVQ (Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux) inaugurait la semaine nationale de la stérilisation animale au Québec, pour sensibiliser les gens à l’importance de faire stériliser les animaux domestiques. Le but est noble : diminuer la surpopulation animale et le nombre d’abandons d’animaux non désirés. Alors que la 6e semaine nationale de la stérilisation animale au Québec se termine, j’aimerais tester vos connaissances à propos de la stérilisation des chats.

Quiz En 4 ans seulement, un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de 20 000 chats qui, eux aussi, se reproduiront. Vrai Faux Vrai.

La vitesse de reproduction des chats est tout de même effarante. Malheureusement, toutes ces naissances ne sont souvent pas désirées. Plusieurs animaux seront abandonnés, auront des vies misérables, ou seront euthanasiés au bout du compte. Une chatte en santé ne peut pas avoir des chaleurs, commencer à se reproduire ni avoir des chatons avant l'âge d'un an. Vrai Faux Faux.

Les cycles de chaleurs débutent dès que la chatte atteint sa puberté, vers l'âge de 6 à 9 mois. L'âge de la maturité sexuelle varie selon les individus et les races. Il faut idéalement la faire stériliser avant cette période. Les médecins vétérinaires recommandent encore de les faire stériliser à l'âge de 6 mois. Les vétérinaires recommandent la stérilisation des chattes en bas âge uniquement pour diminuer la surpopulation animale. Vrai Faux Faux.

Les médecins vétérinaires recommandent la stérilisation des chattes en bas âge afin d'éviter qu'elles ne développent un cancer des glandes mammaires ou une infection utérine grave plus tard dans leur vie. Ces deux conditions médicales peuvent conduire à un décès précoce. Sur cette image, l'oreille coupée du chat nous indique qu'il a été stérilisé alors qu'il était errant. Vrai Faux Vrai.

En effet, il est parfois d'usage de couper le bout d'une oreille à angle droit lorsque l'on stérilise un chat errant dans un programme de capture, stérilisation et relâche. Il existe plusieurs bonnes raisons de faire castrer un chat mâle. Vrai Faux Vrai.

Les chats mâles castrés sont moins enclins à faire des fugues et à se battre. Ils ont donc moins de risques de développer des infections suite aux batailles. De plus, l'urine des chats mâles non castrés dégage une odeur très forte et désagréable, ce qui n'est pas le cas chez un mâle castré.