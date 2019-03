Un Albertain sur deux souhaite l’indépendance de l’Alberta

La moitié des Albertains sont prêts à quitter le Canada, a révélé un sondage publié vendredi.

Selon le «National Post» qui cite le sondage mené par l’Institut Angus Reid en février, les Albertains sont de plus en plus insatisfaits du gouvernement fédéral – en hausse de 20% depuis 1991.

En cause, la frustration causée par Ottawa, qui aurait l’oreille sourde quant aux demandes de l’Alberta pour soutenir son économie mal au point depuis quelques années, en raison de sa dépendance à l’extraction pétrolière.

«C’est comme dans toutes relations, quand vous atteignez finalement le point où vous n’êtes plus écouté et ignoré, l’une des options sur la table est de rompre», a expliqué le président de l’Institut, Angus Reid, au «National Post».

Le sondage révèle aussi que c’est en Alberta qu’existe le plus de soutien à la création d’un parti qui pourraient représenter les intérêts «nationaux» de la province. «C’est similaire à ce qu’a connu le Québec en 1970 avec la création du Parti québécois», a indiqué le sondeur.

Mais les parallèles avec l’indépendantisme québécois s’arrêtent là, selon lui. «Les Québécois veulent plus de pouvoir pour contrôler les mécanismes gouvernementaux, ils veulent être maîtres chez eux, alors que l’Alberta se sent aliénée par le Canada et qu’elle ne peut pas exporter son pétrole.»