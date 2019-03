Une semaine cruciale pour l’Avalanche

En plein cœur d’une lutte effrénée pour une place en séries éliminatoires, l’Avalanche du Colorado pourrait bien jouer sa saison lors de la prochaine semaine.

Avant les matchs de samedi soir, la troupe de l’entraîneur Jared Bednar était la dernière équipe exclue de la danse printanière dans l’Association de l’Ouest.

Elle a engrangé 68 points, soit autant que le Wild du Minnesota, et un de moins que les Stars de Dallas. Ces deux formations détiennent les deux places d’équipes repêchées.

Dans leur rétroviseur, les Coyotes de l’Arizona ont un point de moins. L’Avalanche a cependant disputé un match de plus que l’ensemble de ses adversaires. Mais avant de se soucier des autres, la formation du Colorado devra trouver le moyen d’aligner les victoires, elle qui a perdu 4 à 3 contre les Sharks de San Jose vendredi.

«Nous devons amorcer nos matchs avec le couteau entre les dents», a indiqué l’attaquant Mikko Rantanen au site de la Ligue nationale, après le dernier revers des siens.

«Nous ne l’avons pas fait [contre les Sharks], a-t-il ajouté. Nous avions cependant un sentiment d’urgence en troisième période. Si nous l’avions eu lors des deux premières périodes, nous aurions pu obtenir un autre résultat.»

Un sentiment que partage également Bednar.

«Lors des 20 dernières minutes, nous avons gagné plus de batailles et plus de courses à la rondelle, a expliqué l’entraîneur de 47 ans. Nous avons fait toutes les choses qui nous permettent habituellement de l’emporter.»

L’Avalanche tentera de garder cet état d’esprit, alors qu’il se coltinera aux Ducks d’Anaheim (dimanche), aux Red Wings de Detroit (mardi) et aux Stars (jeudi).

Leurs deux premiers adversaires sont des clubs qui sont déjà hors du portrait des séries éliminatoires, ce qui en principe représente des cibles plus faciles. Ces joutes peuvent également s’avérer un piège, dont l’Avalanche devra s’extirper s’il veut rester dans la course. Finalement, la formation du Colorado tentera de porter un dur coup aux Stars un peu plus tard en semaine, dans un match qui pourrait bien avoir un énorme impact sur le reste de la saison des deux équipes.