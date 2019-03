Affaire SNC-Lavalin: «Il n’y a rien de criminel, rien d’illégal»

Le député libéral et ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez se dit à l’aise avec les discussions qui ont eu lieu avec l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould dans le dossier SNC-Lavalin.

En entrevue à «La Joute», dimanche, sur les ondes de LCN, M. Rodriguez a expliqué qu’il percevait davantage cette affaire comme une «divergence d’opinions».

«En bout de ligne, c’est que les gens ne s’entendent pas sur des faits. Ce n’est pas au-delà de ça. On le prend très sérieusement, mais il n’y a rien de criminel, il n’y a rien d’illégal. Mme Wilson-Raybould le dit elle-même», a-t-il affirmé, ajoutant que «la loi actuelle permet ce type de discussion».

Pablo Rodriguez dit qu’il n’a pas ressenti l’effet de cette affaire parmi les électeurs au cours des derniers jours.

«Sur le terrain, je ne sens vraiment pas de différence. On ne me parle pas vraiment de SNC. [...] Ce qui est important c’est qu’en bout de ligne, il y a d’autres personnes qui vont témoigner et qu’à terme les gens pourront se faire une idée là-dessus. Les gens décideront par la suite.»

Quant à savoir si Mme Wilson-Raybould restera au sein du caucus libéral, le ministre du Patrimoine canadien refuse de s’avancer, expliquant que cette décision ne lui revient pas.

«Est-ce qu’il peut y avoir un certain malaise? Absolument! [...] Il va y avoir des discussions importantes», a-t-il simplement lancé.