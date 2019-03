Antoine Gélinas-Beaulieu conclut sa saison en force

Le Québécois Antoine Gélinas-Beaulieu a conclu sa saison aux Championnats du monde toutes distances de patinage de vitesse sur longue piste, dimanche, à Calgary. Celui-ci a enregistré son meilleur temps de la saison au 1500 m pour terminer au sixième rang sur cette distance.

«Je suis extrêmement satisfait de ma course! Mon but était d'avoir un bon départ et de me fier sur ma vitesse de pointe naturelle dans mon premier tour, pour ensuite travailler plus fort dans le second. J'ai un peu trop ralenti lors du premier tour, mais je suis content, et ce, même si l'exécution n’était pas à son meilleure», a partagé Gélinas-Beaulieu à la suite de sa course qu’il a complétée en 1 min 44,93 s.

En jumelant ce résultat à ceux obtenus samedi (premier au 500 m et 23e au 5000 m), le patineur sherbrookois a pris le 16e échelon du classement cumulatif final.

Même si son objectif principal était de terminer parmi les huit meilleurs patineurs, Gélinas-Beaulieu s’est montré très enthousiaste à propos de ses performances.

«Je ne savais comment allait se dérouler mon 5000 m avec mon plan d'entraînement et je suis un peu déçu de ma performance sur cette distance. Beaucoup de points ont été perdus et ça m'a empêché de faire le top-8. Par contre, j'ai presque atteint tous mes objectifs. Je me suis entraîné très fort au cours des derniers mois pour maximiser mes courtes et moyennes distances. Je me sens accompli, surtout avec un record personnel au 500 m et mon meilleur temps de la saison au 1500 m», a-t-il confié.

Notons que les Néerlandais Patrick Roest et Sven Kramer ont respectivement terminé premier et troisième au classement cumulatif masculin de ces Championnats du monde. C’est le Norvégien Sverre Lunde Pedersen qui a complété le podium.

Valérie Maltais conclut avec une 16e place au 1500 m

Pour sa part, Valérie Maltais prenait part au 1500 m féminin, où elle a finalement pris le 16e rang. La patineuse originaire de Saguenay a complété son parcours avec un retard de 3,90 secondes sur la gagnante, la Japonaise Miho Takagi.

La veille, Maltais avait terminé dixième au 1000 m et 21e au 500 m, ce qui lui a permis de conclure son week-end au 17e échelon du classement cumulatif chez les femmes. C’est la Tchèque Martina Sablikova qui l’a emporté devant Takagi et la Néerlandaise Antoinette de Jong.