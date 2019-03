Captain Marvel et Nick Fury interprètent «Shallow» du film A Star is Born

Brie Larson et Samuel L. Jackson ont-ils la chimie de Lady Gaga et Bradley Cooper au grand écran? En tout cas, ils ont l'air de s'amuser pas mal.

Il faudra patienter encore quelques jours avant de voir le film Captain Marvel, mais les acteurs font déjà la tournée des médias pour en faire la promotion.

Lors du talk-show britannique The Jonathan Ross Show, Brie Larson, qui incarne Carol Danvers dans Captain Marvel et Samuel L. Jackson, qui y incarne Nick Fury, ont fait toute une prestation musicale.

Le tout a commencé quand Jonathan Ross a fait référence à la défunte carrière musicale de Brie Larson, en se moquant légèrement de l'actrice. Elle a ensuite chanté quelques phrases, mais celles-ci n'ont pas impressionné l'animateur. Pour sauver sa collègue, Samuel L. Jackson a ensuite commencé à chanter «Shallow» du film A Star is Born, une chanson interprétée par Lady Gaga et Bradley Cooper. La prestation de ces deux derniers aux Oscars avait d'ailleurs fait beaucoup jaser.

On dirait que Jackson et Larson ont déjà pratiqué ce duo, non?

Si toutes les entrevues du cast de Captain Marvel sont aussi niaiseuses, on risque d'être pas mal divertis avant la sortie du film vendredi!