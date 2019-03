Chénard prêt à relever le défi

ORLANDO | Après quatre ans à patienter dans l’ombre de Hugo Richard, le quart-arrière Samuel Chénard aura finalement la chance de diriger l’offensive du Rouge et Or de l’Université Laval.

Le produit du Campus Notre-Dame-de-Foy se dit prêt à relever le défi. « C’est certain qu’il va y avoir une pression de performer, mais je suis à ma 5e année et je suis prêt à vivre avec cette pression-là, a raconté Chénard. Je suis tellement bien entouré. On risque de perdre un seul partant sur la ligne offensive et il y a peu de départs ailleurs en offensive. »

« J’attendais ce moment et je vais travailler fort pour être le numéro un, poursuit Chénard. Je suis excité. Je peux apporter de l’intensité, du leadership, de la bonne humeur. Mes connaissances du jeu (football IQ) sont très bonnes et je suis capable de faire de bonnes lectures et de bien distribuer le ballon. Je possède un bon bras et je suis en mesure de trouver les ouvertures quand les receveurs se libèrent. Ce n’est pas la première fois que le Rouge et Or misera sur un quart-arrière moins mobile, comme on l’a vu dans le passé avec Benoît Groulx, et le système reste pas mal le même. »

Leadership

Même s’il a vu très peu de terrain en quatre ans, Chénard est satisfait de sa progression. « Ce n’est pas évident de jouer peu, a-t-il reconnu, mais j’ai beaucoup appris de Hugo. J’ai toujours été impliqué dans les réunions et je prenais des notes. Ce n’est pas parce que tu es le deuxième quart-arrière que tu ne peux pas être un leader ou aider les gars. Ça va être un changement pour les gars, mais on va se parler beaucoup. Je n’ai pas arrêté d’évoluer à l’entraînement et j’ai amélioré mes connaissances. Je me suis vraiment amélioré sur le plan technique et je suis maintenant prêt. »

Sang-froid

Même si Chénard ne possède pas les habiletés de coureur de son prédécesseur, Justin Éthier n’a pas l’intention de tirer son livre de jeux au recyclage. « Si on a connu du succès dans le passé, on ne peut pas trop modifier notre approche, a souligné le coordonnateur offensif lavallois. Dans le football à trois essais, on doit lancer le ballon. Nous avons aussi les éléments pour être capables de courir. Nous n’avons pas été mauvais par la course l’an dernier, même si ça passait souvent inaperçu parce que le jeu aérien connaissait de gros matchs. »

« Même si Samuel n’est pas le quart-arrière le plus mobile, il n’a pas froid aux yeux et ne se sauve pas de la pochette, poursuit Éthier. Il va prendre un plaqué pour lancer le ballon. Il possède tout pour bien diriger l’offensive et bien comprendre ce qu’on fait. Nous allons être patients à son endroit. Il n’aura pas à tout faire à lui seul, mais il ne pourra pas uniquement gérer le match. Il devra aussi réaliser de gros jeux. »

Progression constante, selon Éthier

Justin Éthier a noté une grande évolution de Samuel Chénard au fil des ans, même s’il a vu très peu de terrain.

« Après sa première saison, j’avais de la difficulté à imaginer qu’il pourrait jouer avec nous un jour, a confié le coordonnateur offensif du Rouge et Or. Son jeu de pieds était vraiment défaillant et ça me dérangeait déjà quand je le voyais dans les rangs collégiaux. Il y avait de grandes lacunes et je doutais pour son futur.

« Il y a eu un déclic à sa deuxième saison lors du match présaison contre Carleton, de poursuivre Éthier. Il a dirigé notre remontée et il a contrôlé le cadran. Il a pris quelques mauvaises décisions, mais il a montré du caractère. Il a gagné beaucoup de points et j’ai commencé à y croire plus. »

Le Rouge et Or accusait un retard face aux Ravens en 2016, avant de finalement l’emporter par la marque de 36-29 en prolongation.

Maturité

Depuis deux ans, Éthier estime que Chénard a progressé considérablement. « Il a vécu une superbe progression depuis deux ans. Il a encore du travail à faire et doit travailler constamment sur sa technique. Il a pris beaucoup de maturité. En Floride, l’an dernier, quand Hugo était absent pour participer au camp régional de la LCF, Sam a clairement démontré qu’il savait ce qu’il faisait et qu’il était capable de diriger notre offensive. Il comprend très bien la game et il n’a rien à envier à Hugo à ce niveau. Il vivra des moments qui ne seront pas parfaits, mais l’objectif est qu’il progresse jusqu’au premier match de la saison. Ceci étant dit, il n’y a pas de promesse qu’il sera le partant. Il y aura de la compétition. »

Lancé dans la mêlée en fin de match quand l’issue de la rencontre était largement décidée, Chénard n’a jamais eu l’occasion de se produire dans des conditions intéressantes. « Parce qu’on contrôlait tellement le match et qu’on devait le retenir par respect pour l’adversaire, a précisé Éthier, Sam se retrouvait dans de mauvaises situations et ne pouvait pas démontrer ce qu’il pouvait faire. »

Pelletier veut jouer les trouble-fêtes

Photo Kevin Kolczynski

David Pelletier a l’intention de compliquer la décision des entraîneurs.

« Même si personne ne sera surpris si Samuel [Chénard] commence la saison à sa 5e année, je veux me préparer pour être prêt si mon nom est appelé, a souligné le pivot de 3e année. Je suis un compétiteur et je vais tout donner pour obtenir le poste de numéro un. Je veux bien faire et laisser la décision entre les mains des entraîneurs. Le départ de Hugo [Richard] représente une belle opportunité. »

David Pelletier veut aussi préparer l’avenir. « C’est une année très importante qui va déterminer la suite des choses, a-t-il résumé. J’en suis à mi-parcours, et ce qui va se passer cette année va donner une bonne idée de ce qui va se produire l’an prochain. Je veux que les gars aient confiance en moi et je veux démontrer que je suis capable de rouler l’offensive. C’est le fun de regarder, mais c’est le fun de jouer aussi. »

Après deux saisons où il n’a été habillé qu’une partie lors du match au CEPSUM face aux Carabins de l’Université de Montréal, l’an dernier, Pelletier estime néanmoins qu’il a beaucoup progressé.

« J’ai travaillé beaucoup de choses sur le plan technique en deux ans en compagnie de Mathieu Bertrand, a-t-il raconté. Encore deux semaines avant le départ pour la Floride, on a corrigé un point technique qui permet que le ballon sorte plus rapidement et mieux. Au CNDF [Campus Notre-Dame-de-Foy], je n’avais pas vraiment d’entraîneur des quarts-arrière. J’ai développé une plus grande constance. Je connais mes jeux et mes lectures. Le jeu a aussi ralenti devant moi. Je suis beaucoup plus confiant. Je ne suis pas stressé comme à ma première en Floride, et je connais mes affaires. »

Deux styles

Pelletier et Samuel Chénard présentent des styles fort différents. « Comme Hugo [Richard], je possède de bonnes qualités athlétiques et je peux gagner des verges quand il n’y a rien d’ouvert. Quant à Sam, il est très bon dans la pochette. Tous les deux, nous sommes de bons leaders et rassembleurs. »

La recrue Jean-Philippe Cordero fait ses premiers pas universitaires en Floride. « Il lance bien le ballon et il n’aura pas l’air fou », a mentionné le coordonnateur offensif Justin Éthier au sujet de la recrue des Jeannois d’Alma.