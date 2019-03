Il y a 29 ans, le 4 mars 1990, un artiste britannique de très grande renommée se produisait au vieux Colisée de Québec pour la deuxième fois seulement.

Après une arrivée plutôt discrète à l’aéroport le 24 février, David Bowie avait passé plus d’une semaine en répétition dans la capitale.

« Le Duc est en ville », avait titré Le Journal à l’époque. Bowie, 43 ans, arrivait alors de New York avec sept musiciens, un directeur de tournée et 65 autres personnes en prévision de son concert la semaine suivante.

Après des jours de travail, des techniciens avaient démonté les installations pour le match des Nordiques du samedi soir, avant de tout remonter pour le spectacle du lendemain.

Discret

Comme il passait beaucoup d’heures au Colisée, on raconte que Bowie avait bénéficié d’un traitement exceptionnel. Signe des temps, cette loge « bien équipée » fait sourire près de trois décennies plus tard : un téléphone, une chaîne stéréophonique, un téléviseur et un appareil vidéo.

Photo d'archives

« Dans le cas de Bowie, il était normal de lui offrir ce confort », affirmait à ce moment le producteur bien connu Michel Brazeau, qui a déjà accueilli le chanteur dans sa résidence du quartier Montcalm.

Cloîtré, secret, sérieux et exigeant, celui qui a vendu 140 millions d’albums dans le monde n’avait pas beaucoup profité des charmes de Québec. Il avait refusé le ski et la motoneige. Son éthique de travail lui avait toutefois permis d’offrir quelque chose de grandiose, semble-t-il.

Magique

« La magie de David Bowie a transformé le Colisée de Québec en théâtre de Broadway, grâce à un concept visuel démesuré qui a donné l’impression à ses 12 000 spectateurs d’assister à un vidéoclip de plus de deux heures », pouvait-on lire comme critique.

Bowie avait repris la carrière solo pour cette tournée Sound+Vision en 1990 avec plus de 100 concerts dans le monde.

L’artiste est mort d’un cancer le 10 janvier 2016 à New York à l’âge de 69 ans. Il est considéré comme l’un des musiciens les plus influents du XXe siècle.

Durant sa carrière, David Bowie ne s’est arrêté que trois fois à Québec : le 11 juillet 1983, le 4 mars 1990 et le 4 avril 2004.

– Texte et recherche : Jean-François Racine et Stéphane Doré