Deux médailles pour Jennifer Abel

La Québécoise Jennifer Abel a obtenu deux médailles pour conclure la première étape des Séries mondiales de plongeon, dimanche, à Sagamihara, au Japon.

Au 3 mètres féminin, Abel a remporté la médaille de bronze avec 353,40 points, devançant sa compatriote Pamela Ware par 0,15 seulement. Sa dernière présence sur le tremplin lui a permis de gagner deux places.

Plus tard en journée, la représentante de la Belle Province et son coéquipier François Imbeau-Dulac ont gagné l’argent au 3 m synchro mixte.

Les coéquipières chinoises Tingmao Shi (382,05) et Han Wang (378,90) ont occupé les deux premières marches du podium de l’épreuve individuelle du jour.

Mauvais début, belle fin

Pour revenir à Abel, elle est revenue en force malgré un début chancelant.

«J’avais commis une grosse erreur au premier plongeon et aussi au deuxième, mais je savais que j’avais encore trois gros plongeons à venir», a-t-elle commenté dans un communiqué de Plongeon Canada. Je savais que si je marquais des 9 au dernier plongeon, j’aurais une meilleure chance d’accéder au podium. Je pensais à moi et pas aux autres, parce qu’en bout de ligne, c’est un sport individuel.»

Pour la médaillée olympique, cette première édition des Séries mondiales a donné le ton pour le prochain arrêt de la saison à Pékin, en Chine, prévu le week-end prochain.

«Présentement, c’est plutôt mentalement que physiquement que je travaille sur mes plongeons, parce que je sais comment les exécuter, je sais comment être présente et compétitionner contre les Chinoises. Donc, avant Pékin, je vais continuer à travailler mentalement et je pense que ça va être la clé pour moi cette saison», a déclaré Abel.

Cette dernière et Imbeau-Dulac ont amassé 327.93 points duo, terminant à 2,7 points des vainqueurs, les Chinois Hao Yang et Yani Chang. Les Britanniques Tom Daley et Grace Reid ont pris le bronze avec 312.24 points.

L’équipe canadienne quitte le Japon avec trois médailles d’argent et deux de bronze. Les plongeurs chinois ont balayé toutes les épreuves avec huit médailles d’or.