Jody Wilson-Raybould déterminée à se présenter sous la bannière libérale aux élections d’octobre

OTTAWA - Malgré la tempête causée par sa démission du cabinet Trudeau et ses révélations dans l’affaire SNC-Lavalin, l’ancienne ministre Jody Wilson-Raybould a toujours l’intention de demeurer libérale et d’être candidate pour son parti aux élections générales d’octobre prochain.

«Mme Wilson-Raybould a été élue et continue de siéger comme députée libérale de Vancouver Granville», a confirmé son bureau à TVA Nouvelles, dimanche, ajoutant qu’«elle a été confirmée candidate du Parti libéral du Canada pour Vancouver Granville l'an dernier».

Mme Wilson-Raybould est au centre d’une importante controverse depuis la publication le mois dernier par le «Globe and Mail» d’informations voulant qu’elle ait été l’objet de pressions de la part du bureau du premier ministre, alors qu’elle était ministre de la Justice et Procureure générale du Canada, pour intervenir afin que la compagnie d’ingénierie montréalaise, accusée de corruption, puisse bénéficier d’une nouvelle mesure inscrite au Code criminel et ainsi éviter un procès criminel.

Le 12 février, soit quelques jours après la publication de l’article du journal torontois, elle démissionnait de son poste de ministre des Anciens Combattants où elle avait été mutée en janvier.

L’affaire a ébranlé la Colline parlementaire à Ottawa et provoqué de vives réactions partout au pays, alors que l’ancienne ministre était tenue de garder le silence en vertu, notamment, du principe du secret avocat-client associé au rôle de procureur général.

L’ancienne ministre qui, en se retirant du cabinet n’avait pas renoncé à la bannière libérale, a finalement été convoquée pour témoigner devant le comité de la justice de la Chambre des communes. Un décret lui a permis de raconter sa version des faits.

Son témoignage, mercredi dernier, a été explosif, Mme Wilson-Raybould ayant affirmé notamment qu’elle avait non seulement été l’objet de pressions indues de la part du premier ministre et de son entourage pour qu’elle change d’idée dans le dossier SNC-Lavalin, mais aussi de menaces voilées.

En soirée, après le témoignage de son ancienne ministre, le premier ministre Justin Trudeau a dit être «absolument pas d'accord» avec son interprétation des faits et, dans la foulée, a indiqué qu’il décidera prochainement si Mme Wilson-Raybould pourra rester au sein du caucus libéral.

«Je n’ai pas eu l’occasion de revoir l’ensemble de son témoignage en entier, a dit M. Trudeau, mercredi soir. Je le ferai avant de prendre d’autres décisions.»

Rappelons que toute cette affaire doit en outre faire l’objet d’une enquête du commissaire fédéral à l’éthique visant à déterminer s’il y a eu ingérence politique ou non.