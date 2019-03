Le basketball en fauteuil roulant pour changer des vies

Jérémy, 15 ans, et ses deux frères de 17 ans, Kévin et Jean-Charles, ne sont pas seulement liés par le sang, mais par une passion commune. Les aînés de la famille Giguère ont commencé le basketball en fauteuil roulant pour pratiquer un sport accessible à Jérémy, qui a le syndrome de Guillain-Barré.

Le basketball en fauteuil roulant est un des rares sports adaptés permettant l'intégration inversée. Des personnes sans handicap peuvent pratiquer cette discipline jusqu’aux Jeux du Canada.

«Nous avons commencé le basket pour Jérémy aux Jeux du Québec il y a quatre ans. Nous cherchions un sport qu’il pouvait faire», a affirmé Jean-Charles, médaillé de bronze aux Jeux du Canada 2019 en basketball en fauteuil roulant.

Le sport a d’ailleurs amélioré le climat à la maison entre les frères. «Ça permet de nous aider et de se comprendre sans se parler. Mes frères m’aident aussi. Au début, je n’avais jamais le ballon dans les mains et je les aidais à traverser le terrain. Maintenant, je tire au panier», a dit Jérémy, qui rêve aux Jeux paralympiques.

«C’est bien que nous puissions jouer tous les trois ensemble, en famille. Nous aimons vraiment ce sport!», a renchéri Kévin dont l’équipe ne vise rien de moins que l’or pour le Centre-du-Québec.

Pour leur mère et entraîneuse, Véronique Desrochers, les deuxièmes Jeux du Québec de ses fils ont une saveur particulière. «J’aime vraiment les voir. Ça me rend assez émotive. Ce sont les derniers de mes deux plus vieux. C’est un beau sport d’inclusion. Ils se sentent à leur place.»

Surmonter la paralysie

À 6 ans, Jérémy a contracté un virus qui, en 48 heures, l’a complètement laissé paralysé. Ses parents ont vu son état dépérir sous leurs yeux.

«Les médecins n’ont jamais été capables de me dire d’où ça vient. Tout ce qui était musculaire lâchait. Il est passé près de se faire mettre dans le coma et d’être intubé parce que même les poumons avaient de la difficulté à fonctionner.»

Deux ans de physiothérapie et d’ergothérapie plus tard, le basketball en fauteuil roulant est entré dans la vie des Giguère.

«Ses jambes ont récupéré 30 % de leur force et le haut du corps, 50 %. Il est assez autonome pour faire ses choses de tous les jours, mais il ne peut pas marcher très longtemps. C’était chaotique au début de sa maladie, il était tout le temps fâché et frustré. Maintenant, il voit des ouvertures. Ça met du positif dans sa vie», a conclu Mme Desrochers.