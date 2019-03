Le gazon synthétique populaire dans les garderies

LAVAL | Le gazon synthétique gagne en popularité au Québec chez les gens pressés et dans les milieux de garde.

Ce produit est maintenant une tendance dans le domaine de l’aménagement paysager, selon Marc Desmarais, promoteur du Rendez-vous de l’habitation de Laval, qui se déroulait à la Place Forzani, en fin de semaine.

Les deux entreprises québécoises présentes au salon, qui produisent ce gazon en plastique, notent une hausse considérable de la demande depuis cinq ans, surtout en milieu de garde.

L’eau passe à travers le gazon synthétique. Les pousses sont en fait composées d’un alliage de plastique posé sur du polyuréthane troué posé sur une couche de roches. Le gazon sèche ainsi plus rapidement au printemps et prolonge donc la période de l’année où les enfants peuvent jouer dehors. Il a aussi l’avantage d’être plus propre.

«L’enfant ne revient pas chez lui tout taché de bouette ou avec du gazon vert sur les genoux, comme on avait antérieurement», a dit le propriétaire de Terrasses de ville, Cédric Savard Filion, pendant le salon.

Il est quand même clair que ce produit n’est pas pour ceux qui aiment l’odeur d’une pelouse fraîchement coupée. Il répond cependant à un besoin dans notre monde de plus en plus pressé, selon Charles Mario, d’Innovert, une autre entreprise qui propose ce type d’aménagement.

«Ça amène une paix d’esprit de se dire que pour les 20 prochaines années, je ne tonds plus, je le traite plus, n’arrose plus. Je ne m’en occupe plus», a-t-il expliqué.

Équilibre

Les deux hommes d’affaires sont en faveur d’une approche équilibrée alliant la verdure naturelle et les zones synthétiques.

«On ne fait pas la promotion de la plastification de la planète, mais plutôt d’un besoin qui est présent au niveau des gazons naturels qui ne tiennent pas», a dit Marc Desmarais.

Le gazon en plastique permet par ailleurs de laisser libre cours à certaines fantaisies, comme des trous de mini-golf qui n’ont pas à être entretenus, ou un jeu de marelle coloré directement dans la pelouse.

Selon les compagnies et les modèles, le gazon synthétique se vend entre 3 $ et 10 $ le pied carré et peut durer 20 ans.