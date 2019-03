Le Rouge et Or dans le siège de favorites

U Sports a dévoilé le classement des huit équipes participantes, dimanche, et le Rouge et Or trône au sommet, une première dans l’histoire. Les nationaux se dérouleront du 7 au 10 mars à l’Université Ryerson dans l’ancienne demeure des Maple Leafs de Toronto.

«C’est le reflet de notre saison et c’est toujours le fun, mais ça vaut ce que ça vaut, a résumé l’entraîneur-chef, Guillaume Giroux. Il y a cinq et peut-être même six équipes qui pourraient remporter l’or et personne ne serait surpris. Il n’y a pas d’équipe faible.»

En quart de finale, le Rouge et Or croisera le fer avec les Rams de Ryerson, jeudi, à 18 h. L’an dernier, Laval avait aussi affronté l’équipe hôtesse au premier tour, accusant une défaite face aux Cougars de Régina. «Ça va être un bon défi en partant, a indiqué Giroux. Ryerson a occupé le 2e rang au pays pendant quelques semaines et mise sur de très grandes filles. Leur meilleure joueuse (Sofia Paska) mesure 6 pi 4 po, et l’équipe mise sur quelques filles de 6 pi 2 po. Nos grandes filles peuvent jouer des styles différents. Ryerson pointait au 9e rang lors du dernier Top 10. On va évoluer devant une foule hostile, mais les filles sont dans un tout autre état d’esprit que l’an dernier. Après notre titre provincial gagné contre Concordia, samedi, les filles sont encore affamées et ça me rassure. Elles ne vont pas à Toronto en touristes, et personne ne pense que le travail est terminé.»