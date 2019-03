Loin de s’essouffler, la popularité du karaté est en croissance, surtout maintenant que cet art martial japonais deviendra un sport olympique aux Jeux de Tokyo de 2020.

« L’aspect compétitif au niveau des jeunes avec Karaté Québec est grandissant. On se développe constamment », affirme Denis Houde, directeur de l’International Shotokan Karate Federation (ISKF) de Québec.

Celui qui est fondateur de l’école de karaté Québec Shotokan et instructeur en chef explique que le karaté est une discipline qui s’adresse à tous.

Photo Jean-François Desgagnés

Il est possible de s’y initier dès l’âge de 5 ans et d’en poursuivre la pratique au-delà de l’âge d’or alors que le karatéka senpai (doyen), M. Houde, est âgé de 74 ans.

Toutefois, celui qui enseigne cet art martial depuis 18 ans remarque une présence accrue de femmes à l’intérieur de ses dojos, c’est-à-dire les locaux dédiés au karaté.

« Les femmes se démarquent par leur persévérance. Elles sont très déterminées et performent de façon exceptionnelle comparativement aux hommes », explique M. Houde.

Photo Jean-François Desgagnés

Un mode de vie

Si la persévérance et l’humilité sont essentielles à la pratique de cette discipline, la concentration, le défoulement physique, le dépassement de soi, la maîtrise de son corps, la confiance, le respect de son partenaire et du monde qui nous entoure figurent notamment parmi les qualités et bienfaits liés au karaté.

Le volet sportif de l’art martial pousse les étudiants à se dépasser afin de collectionner les grades et les médailles au terme de compétitions.

Puis, le volet traditionnel de l’art martial permet au karaté de devenir un véritable mode de vie par les changements qui s’opèrent à l’intérieur d’une personne bien au-delà du combat.

« On le sait, les TDAH de ce monde ne sont pas capables de s’arrêter, mais au karaté, ils n’ont pas le choix. Il faut être concentré et à l’écoute, sinon on ne suit pas », soulève Denis Houde.

Photo Adobe stock

« Quand ces enfants réussissent à atteindre un niveau de compétence, à faire des entraînements, être concentrés et ne pas bouger, malgré qu’ils auraient le goût de courir et de grimper sur les murs, c’est vraiment impressionnant », dit celui qui ajoute que les leçons apprises suivent le karatéka tout au long de sa vie.

« Dans une période de notre vie de karatéka, entre 20 et 40 ans, l’aspect sportif et compétitif prend le dessus. Les jeunes sont plus rapides et intenses, puis en vieillissant, on devient un petit peu plus sage et on abandonne l’idée de compétitionner pour faire de la formation et enseigner. »

De l’initiation à la formation

Le directeur de l’ISKF de Québec s’efforce d’unifier les volets sportif et traditionnel.

Bien avant d’apprendre les premiers mouvements, l’étudiant sera initié aux concepts de base lors de ses premières leçons, à savoir ce qu’est un dojo, la droiture de la posture à adopter, le positionnement du regard ainsi que la respiration.

« On a besoin de trois choses soit la détente du corps, qui va amener mon corps à être rapide, et si je suis rapide, j’ai de la puissance dans mes coups », expose M. Houde.

« Tout part de la détente qui est la base de la respiration. Si on se concentre uniquement sur l’aspect sportif sans comprendre la suite des choses, on va casser et abandonner. »

Puis, l’apprentissage des mouvements d’autodéfense s’amorce alors que les deux côtés du corps seront sollicités équitablement.

« Le karaté, ce n’est jamais un côté unique. Il y a un côté plus souple, plus facile pour l’équilibre et un côté plus fort. Ça, c’est la réalité, mais nos deux sphères du cerveau se développent également », explique Denis Houde.

L’équilibre, la mobilité et la souplesse acquis lors de la pratique du karaté auraient même des bénéfices sur le corps vieillissant d’une personne, selon l’instructeur en chef. « Le karaté amène à bouger et à ne pas avoir d’arthrose », soutient-il.

« Il n’y a pas de limite d’âge à s’entraîner et développer son corps et son esprit. Le karaté permet de garder le corps tellement jeune parce que ça bouge les articulations. C’est un gros avantage », conclut celui qui n’a pas l’intention de prendre de retraite. « Jamais je ne vais arrêter, je ne peux pas. »

Le karaté en bref

♦ Karaté : signifie vide (Kara) et main (Te) donc mains vides, sans armes.

♦ Karate-dō : la voie de la main vide.

♦ Dojo : lieu où l’on enseigne cette voie.

♦ Coût de l’équipement : très faible, à savoir un karategi (kimono) et une petite ceinture. De petits tapis pour se protéger lors des chutes ou de petits sacs de frappes peuvent également être utilisés.

♦ Bien choisir son école : poser des questions, comparer, qu’apporte l’instructeur, comment se présente-t-il, quelle est sa crédibilité.

♦ L’International Shotokan Karate Federation (ISKF) de Québec est une association québécoise qui compte une vingtaine de dojos dans la province, dont Québec, Montréal, Gaspésie, Sept-Îles et Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les ceintures & les grades au karaté

Photo Adobe stock