Les Zingzingzouvs bleus

Il existe, surtout chez les gens qui ont connu – ou idéalisé – les années soixante, une nostalgie pour cette époque où la quête du bien collectif était plus glorifiée que la satisfaction de petits désirs égoïstes.

Notre appétit pour la laïcité confirme que nous sommes encore capables de projets collectifs, mais l’époque indique que l’individualisme et l’excès sont ancrés comme vertus cardinales.

Nous avons beau dénoncer les inégalités et le un pour cent d’hyper riches, mais nous applaudissons aussi des personnages « aspirationnels » comme Kim Kardashian, dont l’activité principale est de pavaner sa fortune, sa beauté et ses énormes fesses, faisant comprendre à ses fans béats d’admiration, « je suis Kim Kardashian, mais pas vous, petites gens ».

Ce n’est pas la première fois que j’entends l’expression « ma vérité », mais j’avoue avoir sursauté quand l’ex-ministre de la Justice du Canada, Jody Wilson-Raybould, par qui l’actuel scandale entourant SNC-Lavalin et le premier ministre arrive, a utilisé cette expression lors de sa spectaculaire présentation devant le comité de la justice le 27 février.

Oprah Winfrey a utilisé l’expression « ma vérité » au Golden Globes l’an dernier, ce qui ne me surprend guère, car toutes deux sont issues du mouvement de la croissance personnelle, le royaume du relativisme. Le lendemain, le Wall Street Journal écrivait que « ma vérité » nie l’existence de faits communs partagés.

Dès qu’on accepte qu’il existe une vérité individuelle liée à la seule expérience personnelle, que reste-t-il à opposer aux racistes, aux conspirationnistes ou aux négationnistes ? « Désolé, cher Tartempion, mais ma vérité me dicte que nous formons le peuple le plus évolué de la galaxie. J’ai déjà travaillé avec des Zingzingzouvs bleus et laissez-moi vous dire... »