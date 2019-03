Manifestation montréalaise contre la candidature du président algérien

La candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril a déclenché une contestation massive en Algérie et au-delà de ses frontières. À Montréal, des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche.

Les organisateurs de la manifestation devant le consulat général d’Algérie, à l’intersection des rues Sherbrooke et Saint-Urbain, s’attendaient à réunir mille personnes, mais ce nombre a doublé selon les forces policières.

«Ce n’est que la goutte qui a fait déborder le vase. Les jeunes n’ont pas d’espoir. Ils ont été négligés et ignorés pendant trop longtemps, je dirais au moins 10 ans, a expliqué Bachir Halimi, un manifestant. Depuis 2013, le président ne parle même pas à la population. Donc, allez se représenter comme candidat pour assurer un meilleur avenir aux jeunes, c’est un mépris total.»

La manifestation devait prendre fin à 14 h.

Le président hospitalisé

Peu avant le dépôt de sa candidature, M. Bouteflika s'est engagé à ne pas terminer son mandat s'il est réélu le 18 avril en organisant dans un délai qu'il n'a pas fixé une présidentielle anticipée à laquelle il ne se représentera pas.

C'est son directeur de campagne Abdelghani Zaalane qui s'est chargé de déposer le dossier de M. Bouteflika, hospitalisé il y a exactement une semaine en Suisse et dont le retour n'a toujours pas été annoncé.

«Le candidat Abdelaziz Bouteflika m'a mandaté, conformément à (...) la loi électorale pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle», a déclaré M. Zaalane devant la presse au Conseil constitutionnel, avant de donner lecture d'une lettre de M. Bouteflika, dont des extraits avaient été lus auparavant par la présentatrice du journal de la télévision nationale.

«J'ai écouté et entendu le cri du coeur des manifestants et en particulier des milliers de jeunes qui m'ont interpellé sur l'avenir de notre patrie», y assure M. Bouteflika, élu pour la première fois en 1999 et réélu sans discontinuer depuis.

Ces jeunes «ont exprimé une inquiétude compréhensible (...) J'ai le devoir et la volonté d'apaiser les coeurs et les esprits de mes compatriotes» et de répondre à «leur exigence fondamentale (...) le changement du système», poursuit le président algérien.