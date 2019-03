Passe-génération

Pourtant, à en juger par la réaction enchantée des parents de mon entourage et par les photos de leurs enfants hypnotisés devant les fantaisies de Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne, il faut se rendre à l’évidence : la magie opère encore.

Or, ce qu’il y a de bien avec la vie, c’est qu’on peut y vivre différentes expériences. Il fut de tout temps considéré comme sain que les enfants et les parents n’aient pas tous les mêmes loisirs. Quelque part au XXe siècle, nous sommes même parvenus à accepter que certains plaisirs des jeunes ne soient pas compris des adultes (voir rock’n’roll). Et, à travers tout ça, il est même arrivé que l’on continue de transmettre des activités ludiques et d’en faire un moment de rencontre entre les générations. On appelle ça une culture partagée.