♦ Le couple Patrick Huard et Anik Jean prépare un long métrage intitulé Top coiffeuse écrit par cette dernière avec Benoît Chartier et Sébastien Ravary. Patrick réalisera le film et y jouera aussi un rôle aux côtés de sa femme, de Sandrine Bisson et de Colm Feore. Ils ont déjà travaillé ensemble sur Bon Cop Bad Cop 2