Relations Canada-Chine: des turbulences en vue pour longtemps, estime un ex-diplomate

Le dossier du processus d'extradition de la chef de la direction financière de Huawei, Meng Wanzhou, continuera d'empoisonner les relations sino-canadiennes pendant longtemps, estime un ancien diplomate.

«Dans le cas de la Chine, c'est sûrement la crise diplomatique la plus importante depuis des relations diplomatiques en 1970. Malheureusement, ça risque de durer encore assez longtemps», a avancé dimanche Guy Saint-Jacques, un ancien ambassadeur du Canada en Chine, lors d'une entrevue au «Québec Matin».

Vendredi, le Canada a lancé le processus d'extradition vers les États-Unis de Meng Wanzhou. Si elle est extradée, la haute dirigeante d'Huawei devrait être citée à procès aux États-Unis sous plusieurs chefs d'accusation, notamment pour avoir contourné les sanctions américaines contre l'Iran et avoir volé des secrets industriels à T-Mobile.

M. Saint-Jacques s'attend à voir Mme Wanzhou et son équipe faire tout en leur possible pour éviter l'extradition. «Vous pouvez être certains qu'ils vont vouloir étirer ça le plus longtemps possible. La Chine va vouloir continuer à exercer des pressions pour qu'on libère Mme Meng», a fait valoir le spécialiste.

Compte tenu de la lenteur du processus, qui pourrait s'étirer sur des années, la crise diplomatique dans laquelle s'est retrouvé englué le Canada pourrait bien s'envenimer avec l'imposition de mesures de représailles. «De mon expérience, dans le passé, ce qui se faisait, c'est qu'ils allaient du côté économique en annulant des contrats ou en créant des problèmes pour faire mal et accroitre la pression», a souligné Guy Saint-Jacques.

Le diplomate conseille au gouvernement fédéral de faire le plein d'appuis à l'international et de tenter de renouer le dialogue avec la Chine pour éviter ces éventuelles représailles. Les gens d'affaires qui ont de bons liens commerciaux avec la Chine pourraient jouer un rôle dans la reprise des discussions, croit-il.

Autrement, le Canada peut toujours espérer que la Chine et les États-Unis s'entendent sur un accord commercial et que, «par miracle», les accusations contre Meng Wanzhou soient abandonnées, a laissé entendre Guy Saint-Jacques sans placer trop d'espoir dans ce scénario, en raison du respect de l'indépendance du processus judiciaire.