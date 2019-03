Stéphane de Normétal a «payé cher» le fait de croire en lui

Stéphane Mercier, de Normétal, garde des souvenirs douloureux de Star Académie. Interprète fougueux qui n’est pas passé inaperçu lors de la première édition, il confie avoir eu des pensées suicidaires à la suite son passage à l’émission.

Aujourd’hui, sa passion pour la musique est «éteinte», nous écrit-il dans un long courriel adressé au Journal, revenant pour une première fois sur son expérience.

Stéphane Mercier a lancé deux albums : un en 2004 avec les académiciens François Babin et Dave Bourgeois, et un autre en solo, intitulé Voilà, en 2007. Il avoue avoir eu des problèmes d’anxiété et des problèmes financiers en raison des ventes d’albums qui n’ont pas été à la hauteur des attentes. Il a dû vendre sa maison, dit-il.

«L'argent se faisant de plus en plus rare, j'ai dû retravailler normalement, mais la malchance était au rendez-vous avec un accident de travail qui m'a mit cinq ans sur le dos suite à des hernies discales», raconte-t-il. Puis, en 2012, il a connu certains déboires avec la justice. Quelques mois avant, il remportait un concours d’auteur-compositeurs en France.

«Le feu qui m'allumait depuis toujours pour la musique», dit-il, s'est «lentement éteint».

Stéphane Mercier travaille aujourd’hui chez Volkswagen Laurentides et habite Saint-Jérôme, avec son épouse des 17 dernières années et ses deux enfants, âgés de 11 et 15 ans.

«Sans eux, je serais six pieds sous terre. (...) J'écris et je chante des fois dans mon sous-sol comme avant Star Académie, mais je reste avec un souvenir amer de toute cette aventure.»

De nombreux artistes qui ont été révélés au cours de ces cinq éditions de Star Académie font encore carrière aujourd’hui, que ce soit dans l’ombre ou sous les projecteurs. Le Journal a retracé les candidats de Star Académie. Voici ce qu’ils sont devenus.