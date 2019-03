« Hey, les amis, j’ai pensé à ça, ça nous prend un fleuron !

— Un quoi ?

— Un fleuron ! Un beau gros fleuron !

— Qu’est-ce que ça mange en hiver, un fleuron ?

— C’est une grosse entreprise qui a de gros contrats internationaux, une grosse main-d’œuvre et un gros siège social au Québec !

— On fait ça comment, un fleuron ?

— Ben, on choisit une entreprise au hasard, on lui donne plein de contrats gouvernementaux et de grosses subventions, pis on la regarde pousser !

— C’est tout ?

— C’est tout ! Au début, c’est un petit bourgeon, mais avec le temps et les millions, ça devient un beau gros fleuron !

— Ok, super, allons-y ! Un fleuron, un fleuron, un fleuron ! »

APRÈS QUELQUES ANNÉES

« Alors, notre fleuron, ça avance ?

— Mets-en ! Il dépasse toutes les autres entreprises de 20 pieds ! Faut dire qu’avec tous les contrats qu’on lui donne, le contraire serait surprenant ! Il commence même à décrocher des contrats internationaux ! Et tu sais, les contrats internationaux, c’est comme la saucisse Hygrade : plus t’as de contrats internationaux, plus t’as de contrats internationaux !

— Oui, mais j’ai entendu dire que certains contrats ont été obtenus de façon assez spéciale, pour ne pas dire douteuse...

— Ah, que veux-tu ! C’est comme ça que ça se passe à l’international ! Faut ce qu’il faut pour avoir un fleuron ! Comme on dit, ça prend de l’engrais pour faire pousser les fleurs, ahahahah !

— Ahahahah ! »

PLUS TARD ENCORE

« Écoute, je peux te parler, deux minutes ?

— Oui, qu’est-ce qu’il y a ?

— C’est à propos du fleuron...

— Oui ?

— Ben, j’entends des choses pas trop belles... De la corruption, des enveloppes brunes, des relations suspectes avec des dictateurs peu fréquentables...

— Chut ! Baisse le ton, on pourrait nous entendre... C’est probablement des jaloux. Tu sais, quand t’es un beau gros fleuron, naturellement, tes compétiteurs te regardent de travers...

— Oui, mais je pense que c’est plus que des rumeurs...

— Écoute, arrête ça tout de suite ! Tu veux un fleuron, oui ou non ? On n’attire pas les mouches avec du vinaigre. On a besoin d’un fleuron au Québec, comprends-tu ? On a besoin d’une grosse entreprise qui nous rend fiers ! Alors la prochaine fois, si tu n’aimes pas ce que tu vois, ferme les yeux ou regarde ailleurs, c’est tout ! »

APRÈS LE SCANDALE

« Bon, ben, notre fleuron vient de se faire prendre la main dans le sac. Fraude, abus de confiance, corruption, collusion... Le Directeur des poursuites pénales va peut-être porter des accusations contre lui.

— Contre notre fleuron ? Notre beau gros fleuron ? Mais c’est impossible, ça se peut pas !

— Oui, mais il a brisé la loi.

— Et alors ? Les employés, mon vieux, y as-tu pensé ? Les milliers d’employés ? Quand t’es rendu gros comme ça, tu ne peux pas tomber, quoi que tu fasses !

— Mais c’est un monstre, Jo ! Un monstre !

— Peut-être, mais c’est notre monstre ! Il faut le protéger coûte que coûte ! Après tout, c’est notre fleuron, notre beau gros fleuron, bouhouhou... »